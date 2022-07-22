臺北市政府教育局為推動元宇宙教育計畫， 7月22日上午於市立明倫高中辦理「111年度臺北市XR藝術展開幕暨元宇宙車啟航儀式」，由市長柯文哲及教育局長曾燦金為「元宇宙XR藝術展」進行開幕剪綵儀式，並宣布元宇宙巡迴推廣車正式啟航，預計111學年巡迴150校，宣示開啟北市元宇宙教育新紀元。

元宇宙教育總體計畫，主要推動「專業成長」、「學生學習」與「環境優化」三大主軸及7項行動策略，為提升教師專業成長知能部分，台北市教育局規劃教師增能與培訓、補助教師專業社群及規劃公私協力教材，目前已完成培訓544名元宇宙認證教師及42名巡迴推廣教師，並開發高國中小共3套公私協力VR教材及15單元元宇宙微課程，作為台北市學校教師之教學應用。

柯文哲及曾燦金與學生快樂合影。(圖/臺北市教育局提供)

在學生學習部分，自111年起透過課程、競賽及宣導活動提供沉浸式元宇宙體驗，學校結合元宇宙專業知識規劃跨域元宇宙技術課程於台北市26校實施，每校至少有4-18節課，例光復國小申請「前進光復元宇宙」，將元宇宙技術中AR、VR、AI、程式語言等技術，融入目前學校執行的專案(例無圍牆博物館、校園環境空間導覽、程式設計社)，讓學生有更沉浸式的學習，大直高中讓學生分組實作，穿越古今見證學校的歷史變化。

此外，教育局也首次結合資訊科技與藝術創作辦理「元宇宙文化藝術創作競賽」，參賽學生運用AR技術讓自己的藝術作品動起來，競賽將於XR藝術展現場展出56幅作品，該展覽在7/23日至24日於明倫高中綜合大樓1樓藝廊展出開放市民觀展，除可以實際觀賞畫作外，亦可以使用載具結合「AR SHARE」應用程式，讓現場畫作動起來，體驗最潮流新穎的科技體驗。

使用載具結合「AR SHARE」應用程式，可以讓現場畫作動起來。(照片/臺北市教育局提供)

因程式設計課程為元宇宙教育不可缺的一環，起動儀式現場邀請市長為「臺北市資通訊應用大賽」、「元宇宙文化藝術創作競賽」及「VR教材徵選」等各競賽特優及第一名共29隊83名師生頒獎，前開獎狀更結合區塊鏈技術，運用其不可竄改及永久保存的特性，為學子建立數位化學習歷程檔案，串起每個階段的學習軌跡。