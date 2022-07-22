澎湖縣政府舉辦的111年度覆網清除培訓課程在澎湖縣義消救難大隊、海洋國家公園及其他有志人士共計14名學員與重量級講師帶領下，全員完成室內及水下實際操作。完成培訓的學員將正式加入「鬼網清除志工團隊」，以行動守護海洋，達到課程強調的永續發展概念與覆網清除的永續使命。

澎湖縣農漁局辦理海底覆網清除志工培訓課程，今年度更甚以往特別請到重量級講師來講解珊瑚礁體檢驗，共計有14位學員一同共襄盛舉，全員一同完成室內及水下實際操作，收穫滿滿。(圖片來源：高科大提供)

處理海洋廢棄物是一項極具挑戰的任務，也是有助於海洋生態保育最直接的方式。澎湖縣政府與高雄科大海洋事務研究中心已合作長達四年時間，持續投入覆網清除工作、人才培育，及深化教育宣導，希望培養更多優秀覆網清除人員，輔導加入鬼網清除志工團隊，也是實踐聯合國推動的「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)。

澎湖縣政府舉辦的111年度覆網清除培訓課程圓滿成功。澎湖縣政府與高科大海洋事務研究中心已合作長達四年時間，希望培育更多優秀志工一起守護海洋。

澎湖縣政府所舉辦的111年度覆網清除培訓課程，特別邀請到國立海洋科技博物館產學交流組陳麗淑博士及海底映像有限公司總監李世明，為學員深入講解珊瑚礁健檢技巧(CoralWatch)及水下監測紀錄的重要性，而國立高雄科技大學海洋事務研究中心劉文宏主任則強調覆網清除的永續使命。

覆網清除培訓課程有水下實際操作演練，由於水下作業具危險性，課程特別請到高科大海洋事務研究中心丁國桓助理教授(右)分享實戰經驗及安全潛水的理念。(圖片來源：高科大提供)

農漁局表示，覆網清除相關經驗的傳承、建立海洋志工制度是清除海底覆網永續機制的核心關鍵，而水下的珊瑚健檢及監測更是計畫執行成效的重要指標，其中水下實作課程內容，練習清除距岸3海里，水深20公尺以內的漁網。由於水下清除作業具有危險性，農漁局特別感謝高科大海洋事務研究中心丁國桓助理教授及澎湖縣義消救難大隊洪榮城分享水下清除實戰經驗，強調安全潛水計畫的理念。

覆網清除培訓課程帶領學員實際操作水下課程，練習清除距岸3海里，水深20公尺以內的漁網。圖為下水的第一組學員。(圖片來源：高科大提供)

維護海洋生態健康，優化海洋環境品質，是永續發展下大家共同努力的目標。本梯次完成培訓的學員除可加入清除團隊外，更鼓勵學員發揮所學，守護自家門前海洋。