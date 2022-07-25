「以心為新、永續設計」 2022 好家百百款室內設計講創意啟動

TAID台北市室內設計裝修商業同業公會25日下午舉行「2022 好家百百款 室內設計講」啟動記者會。這個「講」有別於一般競賽的「獎」，評選出的優秀設計師將透過論壇與PODCAST(播客)傳遞永續設計理念，「以心為新，永續設計」是首屆徵件主題，鼓勵年輕設計新秀及傑出之室內設計人員，以敏銳的心去觀察，體會自然與人之間最適合、最有創意且最能為永續環境打造的空間設計最後透過設計理念的公開開講，展現其大方無禺的新創作。設計師「講」預計於10月公布最終評選出的20組設計師設計作品，並在「年度會員大會」頒佈獲選講者名單。

首屆徵件主題分為兩大面向，第一部分以心為出發點的健康、全齡好宅、永續為主軸，從使用者的角度出發，必須在設計過程中，充分考慮人們的需求與永續環境條件的限制。設計師以同理心站在使用者的角度思考，設計出更貼近使用者需求的空間。參賽者須針對個案設計創意、理念及特殊之設計規劃（如健康、綠建築、友善年齡層、智能化或其它特點），配合照片實施闡述。

第二面向為鼓勵參賽者多關注全球環境生態議題、倡導永續時尚並深入觀察社會趨勢，評分特別著重「健康」、「永續」、「功能」與SDGs 17項目標導入。舉凡對環境友善的永續材料、打造良好通風及採光的空間、為生活帶來便利的智能設備、居家的創新科技、友善各年齡層的無障礙空間等。

2022好家百百款室內設計講啟動記者會後大合影。（攝影/王雅芬）

TAID台北市室內設計裝修商業同業公會「2022 好家百百款 室內設計講」執行長洪韡華表示，本次活動主視覺的設計是以聯合國永續發展目標代表色環為架構，由上往下有二度空間的視覺錯覺，像是望遠鏡也像是觀景窗，關注世界議題，中間有個Home 如同啟動鍵，傳達以世界趨勢為核心設計規劃，讓室內設計產業為環境出一份心、使用者也居住的安心。

TAID(右)與中國時報、時際創意傳媒(左)雙方同意建立長期、緊密的雙贏合作關係，並簽訂長期合作備忘錄。（攝影/王雅芬）

洪韡華說：近幾年聯合國不斷倡導的 SDGs與近年各領域所關注的ESG等重大的目標與議題。TAID導入上述的議題，並且協助產業的室內設計師們了解並對接世界未來的重要方向。希望帶動更多年輕設計師投入宣揚永續環境的創意設計，使得公會也能一起邁向聯合國永續發展目標，讓世界變得更好。

另外，在評審陣容上面，邀請到多位產官學翹楚共同討論評選機制與評選，包括多位學術界、業界知名資深設計師：慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿、真工設計工程股份有限公司創始人兼總設計師程紹正韜、新加坡室內設計師協會（SIDS）王勝杰理事長、國立陽明交通大學建築研究所龔書章教授、中原大學室內設計系陳歷渝系主任、中國科技大學室內設計系李東明系主任、台北市室內設計裝修同業公會戴源昌理事長等，每一位在室內設計圈都是相當知名與具影響力的專家。

陳鵬旭副執行長在記者會中講解賽事規則。（攝影/景義婷）

中原大學室內設計系陳歷渝系主任致詞時表示：公會許多眾要成員與中原大學室內設計系有很深的淵源，因此不論在評審或賽事上都會全力支持公會。此外，今日記者會時，台北市室內設計裝修商業同業公會同時與中國時報、時際創意傳媒本著“人才共育、產業共推、成果共享、永續共贏”的原則，雙方同意建立長期、緊密的雙贏合作關係，並簽訂長期合作備忘錄。中國時報王儒哲總經理發言時表示，本次活動傳達以世界趨勢為核心設計規劃，期待通過媒體的力量讓國際知曉這些設計師的能力，傳播是媒體的責任，將透過媒體平台宣揚這個盛事。

台北市室內設計裝修同業公會理事長戴源昌總結時說，期許透過活動所搭建的平台，讓有才能與創意的青年們崛起，藉此拉高他們的參與度，畢竟未來是年輕人的舞台。首波徵件活動結束後，後續計畫明年彙整二年度獲選之40名作品，推出「好家百百款室內設計講」書刊發表。提供社會大眾與業界一起永續設計，進而提升公會所屬室內設計師會員的能見度，留下時代性的創意記錄。

2022好家百百款室內設計講主視覺。（攝影/景義婷）

以心為新，2022好家百百款 室內設計講，即日起開始徵件，鼓勵優秀設計師透過關注全球環境生態議題、倡導永續設計、用心深入觀察社會趨勢與須要的設計作品參賽。「以心為新、永續設計，由你來講！」活動報名網址：

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