亞洲大學為因應「聯合國2050淨零碳排」行動，全校1460門課程融入聯合國永續發展的17項SDGs目標，讓同學熟識永續經營、節能減碳、保護地球等知能，全力培育未來全球所需的「綠金人才」！

亞大校長蔡進發表示，過去經濟發展，由紅海市場到藍海市場，現在正進入「綠海市場」。聯合國為因應全球氣候變遷，解決極端氣象，把「綠能」當成拯救地球與人類生存的必要行動。近年國際企業與經貿，正積極配合「2050淨零碳排」目標，因此培育「綠金」人才，已成為亞洲大學重要任務。

「未來企業經貿，就是急需綠金人才！」，讓同學有「綠能排碳」的技能，進入職場，是繼AI、元宇宙教學最重要的方向。亞洲大學蔡進發校長指出，亞大於2021年簽署「聯合國2050淨零碳排宣言」，設永續發展辦公室及永續長，並與「台灣永續能源研究基金會」簽署「大學永續發展倡議書」，校內有1460門融入SDGs課程，佔全校課程35％，也舉辦許多場講座、活動、競賽，以AI智慧校園實際行動，使全體師生投入參與。

亞洲大學連續4年，榮獲英國泰晤士報「世界影響力」最佳大學排行。(圖/亞洲大學提供)

過去4年，亞大連續榮獲英國泰晤士報，根據聯合國永續發展17項指標為評比的「世界影響力」大學排名，有12項進入全球200大，其中5項進入百大，永續發展的影響力就是亞大努力的成果。另外，亞洲大學也祭出新生入學高額獎學金，讓資優生「領得到，可圓夢！」亞大主任秘書兼招生處處長施能義表示，大學分發入學成績前3%，且數學、英文成績原始分數均達頂標者，第一志願選讀亞大的學生，最高可領取360萬元入學獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計可領480萬元獎學金。

亞洲大學連續9年，榮登「最佳世界大學」國際排行。(圖/亞洲大學提供)

亞洲大學「大學分發入學」獎學金，向優秀人才招手。(圖/亞洲大學提供)

施主秘指出，過去9年，亞大共發出6,203萬元獎學金，包括5位「放棄台大唸亞大」領取360萬元資優生，指名就是要唸亞大。領8萬到120萬元獎學金的同學超過百位，不少同學原先都可唸頂尖國立大學，但他們選擇亞大，運用獎學金圓夢。為鼓勵提升英文能力，亞大同時設有「英文成績優良獎學金」，最高可領16萬元，選擇亞大就是選擇靠近夢想。