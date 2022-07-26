立法委員王婉諭，日前到衛生福利部八里療養院，針對精神衛生服務模式的實務現況進行交流，並特地到「心悅陶坊」參訪並挑選陶藝品，獨特的陶藝作品除了可以看到精障藝術家的努力外，更能展現出精神病人最佳的復健成效，王婉諭委員望以行動支持病友們精心手作的藝術品。

王婉諭委員到「心悅陶坊」參訪。（照片/八里療養院提供）

王婉諭委員表示，透過該院張介信院長介紹，了解到八里療養院除了肩負法定精神醫療與公共衛生業務，更努力地在醫院與社區之間建立連結。另外，也呼籲不論是精神醫療、精障長照及社區支持，均仍有許多地方未受中央政策充足重視及支持，期盼中央應穩定挹注資源，讓精神衛生政策能確實到位。

王婉諭委員與張介信院長（照片/八里療養院提供）

「心悅陶坊」職能治療師謝佩君表示，鼓勵具有潛力之精障者投入藝術創作，展現獨樹一格具有價值的作品。「心悅陶坊」學員阿德特別致贈他的作品「虎虎生風」給王婉諭委員，以祝福委員「在問政的路上，像老虎一樣犀利，虎虎生風」，帶給王婉諭委員莫大的鼓勵。王婉諭委員期盼社會大眾能多多支持「心悅陶坊」的陶藝作品，給予精神病友們獨立自主路上，最實在的支持與鼓勵。

「心悅陶坊」學員阿德贈作品「虎虎生風」給王婉諭委員（照片/八里療養院提供）

「心悅陶坊」學員的陶藝作品（照片/八里療養院提供）

該院張自強主任分享了職能治療科如何發展出規模完整、陶藝工作打造出精神病人的康復之星，需依賴五項康復力，包括：健腦力、自主力、抗壓力、融合力、產能力等陸續完成才能達到，以生產之藝術作品呈現出精神病人的復健成效。希望大家除了認識精神障礙者在參與藝術活動後對症狀穩定的助益外，更藉此能了解精障者在復健過程中的付出與努力，協助扭轉汙名化的標籤，建立精神病友善的支持環境。