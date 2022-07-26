(文/實習記者李品臻)由TAID 台北市室內設計裝修商業同業公會主辦的「2022 好家百百款室內設計講」於7/25日招開記者會，本次徵件主題為「以心為新，永續設計」，主要分為兩大方向，第一部分是從使用者的角度出發，以同理心站在使用者的角度思考，充分考慮人們的需求與永續環境條件，其次鼓勵參賽者多關注全球環境生態議題、倡導永續時尚並深入觀察社會趨勢，為鼓勵年輕設計師發揮創意打造健康、全齡好宅、永續經營的空間。

好家百百款室內設計講執行長洪韡華表示，台灣人才的設計能力是全世界有目共睹的，但忽略了話語表達功力，加上台灣缺乏一個平台讓大眾能看見他們的理念與作品，有鑑於此，才舉辦了這個活動，不僅選拔出創新的作品，同時也承諾培育入選的設計師們的演說能力，讓他們能完整表達作品理念。同時也提到本次活動主視覺的設計是以聯合國永續發展目標代表色環為架構關注世界議題，傳達以世界趨勢為主軸的設計。

好家百百款室內設計講執行長洪韡華現場分享主視覺之創意與期許。（照片／時際創意提供）

本次活動評委陳歷渝同時也是中原大學室內設計系主任表示，追求友善環境，讓環境具備健康的條件，國家才能永續，也認同公會的目標。（照片／時際創意提供）

中國時報暨時際創意總經理王儒哲表示，傳播是媒體的責任，期許透過媒體的力量能宣揚此次「以心為新、永續設計」的活動，傳達以世界趨勢為核心設計規劃，讓室內設計產業為環境出一份心。台北市室內設計裝修同業公會理事長戴源昌表示，公會就是一個平台，台北市室內設計工會雖是最大公會但參與度最低，而現在互動慢慢變好，這次希望讓年輕的設計師崛起，讓他們知道公會的輔助力量，更願意參與公會活動，一起拉高產業能見度，落實永續經營的理念。

台北市室內設計裝修同業公會理事長戴源昌。（照片／時際創意提供）

綜觀，目前臺灣室內設計師缺乏一個被發現與展現的平台，因此本次在競賽中獲選 20 組除了會在年度大會上受獎外，後續將製作室內設計師專題報導、Podcast 專題節目等，創造室內設計師有更多展示自己作品的機會。提供社會大眾與業界一起秉持著永續的理念，提升公會所屬室內設計師會員的能見度，留下時代性的創意記錄。