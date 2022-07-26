(文/實習記者蕭瑭謹)由 TAID 台北市室內設計裝修商業同業公會主辦的首屆「2022 好家百百款室內設計講」徵件主題為「以心為新，永續設計」，為鼓勵年輕室內設計師踴躍參與活動，不收取報名費，期望年輕新秀及傑出室內設計師都能發想創意設計作品參賽。

台北市室內設計裝修同業公會理事長戴源昌致詞闡述舉辦「2022 好家百百款室內設計講」的主旨。（照片/時際創意傳媒提供）

台北市室內設計裝修同業公會理事長戴源昌提到，公會就是一個平台，雖是最大公會，但是台北的會員參與度低，希望此次有了中時集團的媒體助力將賽事平台宣揚，讓年輕的設計師崛起，拉高參與度。

台北市室內設計裝修同業公會執行長洪韡華說明主視覺設計理念。（照片/時際創意傳媒提供）

台北市室內設計裝修同業公會執行長洪韡華表示，本次主視覺以聯合國永續發展目標代表色環為架構，由上往下以二度空間的視覺表現，像是望遠鏡也像是觀景窗，關注世界議題，中間有個Home如同啟動鍵，傳達啟動以世界趨勢為核心設計規劃，讓室內設計產業為環境出一份心、使用者也居住的安心。

中國時報暨時際創意傳媒總經理王儒哲表示傳播是媒體的責任。（照片/時際創意傳媒提供）

中國時報暨時際創意傳媒總經理王儒哲表示，傳播是媒體的責任，期許透過媒體的力量能宣揚此次「以心為新、永續設計」的活動，傳達以世界趨勢為核心設計規劃，讓我們與室內設計產業為環境出一份心。

評審之一，中原大學室內設計系主任陳歷渝。（照片/時際創意傳媒提供）

中原大學室內設計系主任陳歷渝補充，追求友善環境，讓環境具備健康的條件，國家才能永續，欽佩單位有這個目標，相信一定會獲得許多設計師的參與。

本次徵件分為兩大方向，第一部分是從使用者的角度出發，以「健康、好宅、永續」為主軸，以同理心站在使用者的角度思考，針對個案設計出更貼近使用者需求的空間，並配合照片實施闡述。第二部分為鼓勵參賽者多關注全球環境生態議題、倡導永續時尚並深入觀察社會趨勢，評分著重「理念」、「健康」、「永續」、「功能」、「差異化」與 SDGs 17項目標導入。

2022 好家百百款室內設計講主視覺。（照片/時際創意傳媒提供）

競賽最終將選出 20 組作品，除了會在年度大會上受獎外，後續中時新聞網將製作室內設計師專題報導、Podcast 專題節目等，後續還計畫明年度一起彙整二年度獲選之40名作品，推出「好家百百款室內設計講」書刊發表，創造並協助室內設計師持續有更多展示自己作品的平台與機會。