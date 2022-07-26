2022桃園閩南文化節得獎名單日前出爐，健行科技大學數位多媒體設計系結合台灣媽祖與健行熊的創作元素，勇奪學校組的「金獎」頭銜，贏得桃園市長鄭文燦與現場近千名民眾的高度讚賞，獲獎學生喜悅之情溢於言表。

桃園市今年舉辦的2022桃園閩南文化節活動，邀請九天民俗技藝團結合多個亮點團隊，演出全新自製廟會陣頭戲，由官將首、神將、三太子及十二婆姐等不同的藝術表現輪番登場，氣勢磅礡的精采演出，令不少人感受活動的喜慶。由市長鄭文燦親自頒發的「藝閣VS踩街競賽」獎項中，健行科大數媒系的「健步前行、閩震藝時」的作品，橫掃所有其他學校，勇奪學校組的「金獎」頭銜，並獲頒新台幣七萬元高額獎金。

比賽作品現場空拍圖，盛大壯觀。(照片/健行科大提供)

負責參賽設計召集人之一學生屈思綺感性地說，這次獲獎的作品以「健步前行、閩震藝時」為題，運用台灣神明媽祖圖騰元素，再結合健行科大吉祥物「健行熊」、海洋、雲朵、海浪等元素，來完成藝閣車，在創作過程中，不斷反覆利用堆砌、討論、重塑、修正、創新、執行等過程，最後方能完成作品，非常不容易，還好努力沒有白費，獲得金獎更是開心。

金獎作品「健步前行，閩震藝時」。(照片/健行科大提供)

健行科技大學數媒系主任陳進益談到，主辦單位未公開名次前，十多位學生們都相當緊張，直到鄭文燦在宣布「第一名是健行科技大學數位多媒體設計系！恭喜他們！」，學生在後台瘋狂大叫，歡笑與淚水，瞬間充斥在每個人的臉上，令他相當感動。

頒獎現場，健行科大數媒系師生與鄭文燦市長合照。(照片/健行科大提供)

健行科技大學數媒系多年來積極參與桃園市政府所舉辦的各項活動，獲得多項佳績，學生們利用在校所學與巧思，廣泛投入國內外各種競賽中，成果相當豐碩；學生也從參賽過程中，獲得寶貴經驗，並且藉由師長、學長姐熱心帶動學弟妹下，不斷發光發熱，在全國各大學設計院校中，佔有領先地位。