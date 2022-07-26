弘光科技大學環境與安全衛生工程系畢業生元薇晴今年申請中國工程師學會「沈怡獎學金」，在眾多國立大學生中脫穎而出獲獎。即將就業的元薇晴透露，家中生計是靠母親擔任清潔工養家，為減輕母親負擔，空閒時便去分攤工作，同時努力維持成績，考取有助於就業的證照、爭取出國短期研習名額，鼓勵學弟妹把握精進學習的機會。

環安系主任盧信忠表示，中國工程師學會「沈怡獎學金」獎勵大學校院工程相關科系的優秀清寒學生，每年僅有兩個名額，歷年來獲獎的大多數是國立大學學生，系上學生元薇晴能在艱困的環境中學習、成長，成績在班上維持前五名，還貼心懂事抽空分攤母親工作，能夠獲獎實屬不易，堪為學弟妹的表率。

元薇晴指出，能夠獲獎學金非常高興幫助也很大，家裡經濟不富裕，全靠媽媽從事清潔工作賺錢，因此，常會看有什麼獎學金能申請，從大二起便申請學校「弘愛築夢」課業學習輔導助學金，這學期初在網路看到沈怡獎學金，馬上準備自傳、成績證明，請老師寫推薦函，畢業前得知順利獲得獎學金很開心，這是最好的畢業禮物。平時和媽媽、姊姊住在一起，為了不讓媽媽過度勞累，只要有空，便跟著媽媽到大樓內清潔，一個禮拜大約三次，每次兩個小時，貼心的讓媽媽的早點完成工作，剩下的時間就用來念書，從來都不會覺得很累，只是想要減輕媽媽的負擔。

弘光科大環安系學生元薇晴， 獲工程師學會獎學金（照片/弘光科技大學提供）

元薇晴分享讀書的技巧，上課只要認真聽課，回家再複習，成績便很容易高分，遇到不會的一定要問老師，千萬不要臨時抱佛腳。也已經考取三種本科系的相關證照，提升就業職場競爭力，已取得就業的機會。元薇晴也強調，懂得多善用學校的資源，不花錢也能增加專業能力，校內只要有開免費的課程，就去報名上課，增加自己的能力。在升大二的暑假爭取機會，參加系上兩週的海外短期研習營，到澳洲姊妹校「墨爾本皇家理工學院RMIT」體驗國外學習經驗。

元薇晴提到，出國參加研習讓她開眼界，更覺得英文重要。尤其前一陣子求職，發現不少職缺皆很注重英文能力，因此，建議學弟妹提早加強自身外語能力。另外，有申請獎學金的機會便極力爭取，每次申請一次，就多一次寫自傳的機會，把過程當成準備求職履歷，多累積經驗，對自己有很大幫助。