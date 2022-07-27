首屆分科測驗五標出爐，大考中心7/27日上午9點公布111學年度分科測驗成績，以及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準與分科測驗各科級分人數百分比累計表；考生如對成績有疑義，可於7月27日至29日申請成績複查，但限用網路申請。7月30日至8月2日進行登記志願，8月12日公布分發入學錄取名單。

111學年度分科測驗「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準。(攝影/王雅芬)

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，首屆共計29,086人報考較110年銳減11,832人，減少率高達29%考生人數幾乎少了近三成；考科包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科。數甲頂標43級分、物理44級分較低，二科皆是近5年最低。

考生可對照大考中心提供的學測成績15級制與60分級制成績之對應換算。。(攝影/王雅芬)

參與大學分發入學管道招生的校系，可採計分科測驗和學科能力測驗成績，考生可對照大考中心提供的學測成績15級制與60分級制成績之對應換算。考生收到的成績通知單將包含分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計的成績，分科測驗為60級分制。

數甲頂標43級分是近5年最低。(攝影/王雅芬)

此外，今年升高一的學生要特別注意114學年起分科測驗將恢復考數學乙，不再直接採用學測成績，學生多了一次考試機會。112及113學年則維持原狀。

大學考試入學分發委員會27日同步公布大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表。分科測驗成績查詢網址：https://ap.ceec.edu.tw/RegExam/ExamInfo