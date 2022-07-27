為配合政府111年推出的「教育部非洲菁英人才培育專案」，義守大學日前與南非金山大學(Wits, University of the Witwatersrand)簽訂師生交流合約，正式宣告，義守大學的學生未來可跨足世界5大洲進行交換，並期許同學能多加利用這個機會，到國外去開拓自己的視野。

義守大學國際化資源豐沛，吸引許多國際頂尖學生前來就讀，校園有來自40多國、將近1500位的境外生，學習環境如同小型地球村，在國際上也因此深受肯定。這回透過外交部南非代表處的牽線，讓位於約翰尼斯堡的金山大學與義守大學搭上友誼的橋樑，展開為期五年的海外學生交換計畫。

義守大學國際化資源豐沛，吸引許多全球頂尖學生前來就讀，校園有來自40多國、將近1500位的境外生，學習環境如同小型地球村。(照片/義守大學提供)

金山大學為南非著名大學，以新聞學院最為著名，而義守大學「傳播與設計學院」設有大眾傳播學系、數位多媒體設計學系、電影與電視學系、創意商品設計學系和傳播產製英語學士學位學程，培育許多傑出傳播與設計界人才，參與國際大賽更是獲獎無數，未來義大師生將前往金山大學交流，開啟臺灣高等教育進入非洲的起點。

近期義守大學攜手英國姊妹校諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University)合作，推廣教育部推動的「臺灣優華語計畫」，建立「校對校」的學術合作關係，並提供獎學金讓歐美國家的大學生來臺學習華語。目前義守大學也已經在全球擁有五百多所姐妹校，透過不斷深化與國際優質大學的互動，並以海外實習、雙聯學位等多元管道，讓在校生能利用大學四年期間，從校園出發走向國際，放眼世界。在校園中也推動「I-Buddy國際學伴計畫」，讓臺灣學生與其他國家學生成為朋友，認識彼此的文化。

走進義守大學就能看見世界，國際交流於校園中天天上演，推動「I-Buddy國際學伴計畫」，讓臺灣學生與其他國家學生互成朋友，認識彼此的文化。(照片/義守大學提供)

義守大學不只校園國際化的推動符合國家政策發展外，在高雄成為全球半導體重鎮之際，就業機會大幅提升，因此從教育政策的推動與教研執行上的對接政府定位與城市發展，都精準反應臺灣與國際人才發展趨勢，近期新建完工的「智慧科技創新中心」，更鏈結多元的教學資源，讓學子在這些重點科技領域中培養專業能力，成為業界所需的人才。