南華大學USR計畫團隊於日前進行兩場濁水溪兩岸軸線慢遊活動，走訪彰化縣二水鄉、雲林縣的林內鄉、莿桐鄉、西螺鎮等四個鄉鎮，並邀請在地夥伴結合濁水溪相關歷史人文、生態環境、飲食等多元面向，串聯相關學者及其他區域夥伴，展現當地特色。

南華大學USR串聯濁水溪兩岸鄉鎮，漫步在相芋步道聽濁水溪的相關介紹。(照片/南華大學提供)

南華大學通識中心主任林俊宏表示，秉持學校推動「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色之精神，結合在地資源從校園走出社區，落實大學社會責任。此場活動以濁水溪區域為主，串聯鄰近的彰化縣及雲林縣鄉鎮，結合濁水溪的人文地產景，向其他區域夥伴展現當地特色，希望能深耕彰雲嘉，擴散在地影響力。

南華大學USR串聯濁水溪兩岸鄉鎮，實地踏訪八堡圳。(照片/南華大學提供)

此次活動有利於創生團隊深入整合及協力推動地方漫遊實務指引，建構互補、互助、互利的地區性漫遊策略夥伴。利用地方旅遊與在地體驗，讓參與者除了遊玩，也能為地方永續發展盡一份心力。旅遊管理學系副教授許澤宇說，「永續」必須對「在地」用心，與「在地」充滿連結，了解當地居民的生活知識、地方過往的歷史，建立當地居民支持的觀光產業，進而串聯策略夥伴資源。

南華大學USR串聯濁水溪兩岸鄉鎮，在樹仔腳堤防乘涼聽故事。(照片/南華大學提供)

南華大學USR串聯濁水溪兩岸鄉鎮，圖為介紹清光緒年間雲林縣第一座天主教堂─樹仔腳天主堂。(照片/南華大學提供)

活動第一場遊程由莿桐的樹仔腳社區打頭陣，介紹清光緒年間雲林縣第一座天主教堂─樹仔腳天主堂，距今已有125年歷史，至廣興宮做祈福識別證、到樹仔腳堤防乘涼聽故事，領略不同宗教文化的交互洗禮。後續由西螺埤頭社區接棒，帶領夥伴們參觀埤頭繪本公園及社區意象、西螺大橋的水系歷史、延平老街的日式巴洛克街景，讓大家深刻感受社區營造之推動及建物的歷史與風光。第二場遊程則由源泉社區介紹早期濁水溪地景：古早消波塊-籠仔篙的文化技藝、實地踏訪八堡圳、籠仔篙涼亭、以及八堡圳大功臣的林先生廟，除此之外，更至小農銷售商品展示平台的源泉故事屋，了解濁水溪對當地的歷史與重要性以及小農們的努力。當天更到林內的三號水門，及「教『芋』部」品嚐美味的芋頭餐點，漫步在相芋步道聽濁水溪的相關介紹，用美食及五感感受在地風情。

南華大學USR串聯濁水溪兩岸鄉鎮，體驗埤頭社區田野風景。(照片/南華大學提供)

西螺鎮埤頭社區發展協會理事長李美玲表示，在這兩場慢遊活動中發現，濁水溪流域在不同區段，堤防會有不同工法，非常的特別。雲林縣林內教芋部長林建安指出，從人文造景到地方物產，再到傳統風俗，希望在各位夥伴的協力下可以討論出未來結合的方式與發展方向。南華大學USR計畫王雅玲專案經理也說，希望透過此次活動，更進一步串聯夥伴共同推動地方創生，讓｢慢食」、「慢遊」、「慢活」意涵擴散，造成影響並讓更多的人願意投入地方創生，進而組成協力聯盟，攜手促進地方發展。