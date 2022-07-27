(文/實習記者蕭瑭謹)111學年度首屆分科測驗成績於今（27日）公布，大考中心公布各科五標成績，鑑別度多為平穩，僅物理指標下降，為所有考科中差異最大，但公民與社會鑑別度指標上升。

111分科測驗「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等五項成績標準。（圖片/大考中心提供）

今年分科測驗首次由15級分制改為60級分制，各科成績標準與數據以新制換算並統計。大考中心指出，各科報考人數減少，數甲比率減少17%，社會領域比率減少介於22%至31%之間，自然領域減少介於19%至25%間，社會科高於自然科，而此次級距最高的是化學1.62300，最低為物理1.39250。

各考科成績15級分制改為60級分制成績對應表。（圖片/大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，物理以百分比分布來看和110最為相近，高分群百分比非常類似，但中分群分佈較廣。周兆民說，物理學測是考學生基本知識的能力，分科測驗則是加深加廣考驗學生的進階能力。周兆民強調，就難易度來說差異不是非常的大，從級分來看111難度比110高，但並非這5年最難，而鑑別度與過去4年相比介於中間值，因報考人數減少，導致頂標-底標（-2.6）與前標-後標（-3.2）數據平均5年差異大，鑑別度指標表現下降。

另外，數甲為這次最受關注的科目，人數百分比分布和109、110指考類似，111數甲五標較5年平均減少1.8、2.6、2.4、2.2、1.2，雖為負數減少，但數值波動小，代表和往年差不多。周兆民也提到，將於114學年度加考數乙，大考中心以著手進行相關程序。

數甲歷年五標與級分人數百分比分佈圖。（攝影/蕭瑭謹）

大考中心表示，考生可於7月27至29日申請成績複查，結果將於8月4日開放查詢與寄放通知書。考生可於7月30日前往志願登記，8月12日公布入學錄取名單。更多詳細資訊可至大考中查詢（https://ap.ceec.edu.tw/RegExam）。