(文/實習記者李品臻)大學入學考試111學年度分科測驗成績於今（27）日公布，首屆分科測驗成績與相關資料統計指出，數甲相較前五年的五標平均值明顯下降，公民社會則因為今年新增的非選擇題則提高了鑑別度，物理科鑑別度相較往年亦下降，鑑別度的穩定相對不足。

首屆分科測驗採60級分制統計，最受關注的數甲，大考中心主任周兆民指出，數甲級分頂標與109學年相同，人數百分比與109、110學年指考相似，以鑑別度來說變動不大，相對穩定。

大考中心主任周兆民說明111分科測驗成績相關統計資料。（攝影/李品臻）

物理考科是本次測驗中被討論出最難的考科，周兆民主任強調，今年物理考科並非是近年來最難，因分數大多落在中間段，頂前標與前二年相似，唯鑑別度有所下降。相較5年平均來看，但因107年的級分高，鑑別度數據顯示才會高。

111分科測驗物理近5年五標。（圖/大考中心提供）

公民社會科本次測驗新增了非選擇題，占試卷20%，周兆民主任指出，依據數據的顯示，鑑別度相較近5年平均提高，可見得因為非選擇題的原因提高了公民社會的鑑別度。除數甲、物理及公民社會的鑑別度變動有所浮動外，生物、化學、地理及歷史，近5年平均相對平穩。

另外大考中心也說明，預計在114學年度確定恢復數乙考科，周兆民主任指出，試題及參考試卷的研發、考科的重大改革都已開始著手在準備。致於對於過渡期間112、113學年的考生會不公平，周兆民主任提到，學科制度的改革都需要在前3年就公布，適用於新生高一入學前，而112、1132的考生來說，已經選定數A數B的學習意向，並無這方面的問題。相關訊息多留意大考中心的公告：https://www.ceec.edu.tw/