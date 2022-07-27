(文/實習記者黃奕銘)新課綱分科測驗成績於今(27日)公布，今年也是首屆以60級分制計算成績。得勝者文教考試策略中心主任藍天予表示，今年不使用百分制計算成績，在換算落點上會相對困難，建議使用110學年度相對科系的pr值去推敲今年的級分換算，但今年分科測驗沒有考數乙，導致部分一類科系數學科改採數甲，或學測數A、數B，無法從資料判斷出級分，及有部分一類組科系採計科目上有巨大變動，故今年文組類考生選填志願比其他兩類組較困難。

藍天予表示文組科目大多採計數乙，但今年拿掉只能以數甲或數A、B取代，故較難判斷出落點。(攝影/黃奕銘)

依照歷年，大家可以利用組合累積人數去推敲分數的相對位置，但今年學制改變，只能看出理組前段的分數，例如台清交成頂尖校系。藍天予表示，今年二類組的台大電機拿掉國文科，只採計剩餘四科，預計最低門檻為215級分，而台大醫約282級分，醫牙門檻約256級分。

另外，部分科系今年採計的科目有所變動，與往年較難作比較。補教專家劉駿豪舉例，以交大資財資管組去年的標準作為一個銜接點，利用相同的pr值來估計交大資財財金組(自然組)的成績，因為兩者所採計的科目和加權比例相同。此外，藍天予表示，因今年改變分數的計算方式，在個人定位上只能推敲出大概位置，一類組學生甚至只能利用「盲選、盲猜」的方式，故建議大家在填志願的時候盡量往前往後擴充，甚至將一百個志願通通填滿，以防任何遺珠之憾。今年度落點無法精準的原因主要為數乙科目被拿掉，取而代之的為數甲或是數A，連補教老師們都覺得真的只能靠成績PR相對位置，去約略換算與對照二年的級分，更不要說精準推估。

補教專家劉駿豪建議可使用PR質做為銜接點大概判斷今年分數的落點。(圖/得勝者文教提供)

補教專家劉駿豪提醒；去年大學名額缺約2700個，今年考生只剩2.9萬，大學招生缺額可能破萬，依照這樣的現象推估明年可能會更高。因為加權及考科計算變動大，考生務必找出自己成績的PR位置，以其為中心，往上往下將一百個志願通通填滿，確保安全上榜