(文/實習記者蔡子量)補教輔導老師藍天予針對111學年度分科成績表示，取消了數乙，因此在換算落點上會相對困難，所以今年將採用PR值（百分等級）的計算方式來計算落點，幫助同學們能更好的去規劃自己本身的志願序。

PR值（分數百分等級）是指「假設學生在某XX系之表現平均」，PR值根據了去年度某XX系最低的錄取門檻去計算，採用了回推的方式，藉由採集科目的一致，分數則會保持一致，計算出原始分數後，再依照排序形成PR值。

考生要注意的是111年度的PR值與110年度PR值相比會更低。原因是111年度報名人數為29086人，相比去年的40918人，共減少了11832人，減少比例約29%。藍天予舉例，當同學A的報考人數為50000，同學B的報考人數為30000，兩名同學的排名都在1000名時，同學A的PR值為98%，同學B的PR值則為96.67%。因此，本年度分科測驗報名人數的減少才是導致PR值下降。

文組類別取消了數乙，以數甲、數A、數B代替。（攝影/黃奕銘）

針對文組類別，藍天予老師表示，因分科測驗的科目變動，取消了數乙，只能以數甲、數A、數B代替，另外加上兩年的加權比例的改變導致無法使用PR值去推估。以輔大法律為例，110的採計科目為國、英、數乙、歷、公；111年採機科目為國、英、數B、歷、公，加權比例方面，110的英為1.5，公為1.0；111年度英為1.0，公為1.5，因此導致無法計算PR值與推估。

得勝者文教藍天予老師提醒今年計算制度改變，加上選填志願的時間很短，分數PR值處於中間值的同學，選擇志願序時會更困難。因此得勝者文教提供一套以對照換算PR值為原理的免費的落點分析網站（https://www.victordream.com/exam_111/index.html）

給予學生使用參考，並建議務必填滿100志願。