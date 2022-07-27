(文/實習記者郭俊偉) 111分科測驗成績出爐，志願怎麼填？今年因全面改成級分制，導致不能像往年直接比較落點分析，尤其社會組的同學因今年取消數乙，讓整個流程變得更加錯綜複雜，補教名師劉駿豪表示：「建議將全面改以PR值(百分等級)計算自己落點，同時建議同學們將100個志願全數填滿。」

由於從今年起更改採計方式，讓許多應考生不知所措，劉駿豪團隊在經過激烈討論後，認為只有PR值(百分等級)是兩屆間的共同語言，透過往年成績的PR值來評估今年的最低入學標準。

劉駿豪以台大醫學系為例，110年的PR值為98.96，採計的科目為英、數甲、物、化、生，考量到本屆應考生較少的緣故，將PR值調整為98.76，因此只要將本屆各科PR分數帶入換算後，便可大致推出今年的錄取最低門檻為282級分。

劉駿豪表示，今年的新制度對於二類組來說還算可以簡單換算，但社會組同學因取消數乙考科、新增了數A及數B，兩屆考試間採計的科目不相同，導致無法做落點分析，同學們只能「擴填安全區」，將中意的科系或學校做適當的延伸，把可填的100項志願全數填滿，降低風險。

升學輔導專家藍天予預估，今年一類組第一志願台大法律為271級分，二類組第一志願台大電機為215級分。(攝影/王雅芬)

此外，升學輔導專家藍天予預估，今年一類組第一志願台大法律為271級分（採計國、英、數Ｂ、歷、公民），二類組第一志願台大電機為215級分(採英、數、甲、物、化)，三類組第一志願台大醫學為282級分（採計英、數甲、物、化、生），都有機會錄取。