東海大學於2022年7月28日至31日受邀參加於台北南港展覽館舉辦的2022年亞洲生技大會暨展覽（BIO Asia-Taiwan International Conference and Exhibition），預計30日下午將由東海畜產與生物科技學系特聘教授謝長奇發表羊駝生產單域抗體運用於分辨新冠病毒、A型及B型流感與呼吸道融合病毒的快篩試劑成果，展現東海產學研發之實力。

羊駝生產單域抗體運用於分辨新冠病毒、A型及B型流感與呼吸道融合病毒的快篩試劑成果。(照片/東海大學提供)

展覽除了東海大學校內科系參與外，還有許多輔導企業團隊共同參展，包含艾博生技抗體股份有限公司、生豐水產股份有限公司、桓康生醫有限公司等。由畜產與生物科技學系特聘教授謝長奇帶領的艾博生技抗體股份有限公司，研發成果包含使用羊駝生產的單域抗體（奈米抗體），在未來醫用治療與檢測領域可全面發展，日前購置的豐原生產工廠已進入整建，預計年底投入生產，主要以生產動物用檢測試和快篩試劑為主，目前開發的是可同時分辨新冠病毒、A型流感、B型流感與呼吸道融合病毒的快篩試劑。

謝長奇教授表示，下一階段將進入IPO程序，以完成新創事業上市櫃準備之目標，並期許該公司能成為抗體供應鏈與多元抗體產品的優質廠商。此外，艾博生技抗體股份有限公司也進駐東海大學育成中心孵化相關技術，並與畜產與生物科技學系朱自淳教授持續研發亨丁頓舞蹈症之奈米抗體藥物計畫。東海大學食品科學系教授江文德輔導的桓康生醫有限公司，則將細葉山艾進行多項研究後發現「CAPILLENE」成分能有效抑制肺癌細胞存活，並在2020年獲得中華民國發明專利第I6805345號。該項研究也執行細胞及動物實驗，證實具有平喘、止咳、清肺等功效，多次榮獲創新創業大賽之肯定。