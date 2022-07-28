111年全國中等學校運動會於7/27日圓滿落幕，新北市選手創下隊史最多金紀錄，共奪得113金102銀108銅。此外，舉重項目締造1項全國紀錄，田徑、游泳、舉重、滑輪溜冰及射擊等5種類共13項破大會紀錄，本次運動員全力以赴、奪得佳績的運動家精神令人佩服。

全中運復賽第3階段為體操、軟式網球、拳擊、擊劍、卡巴迪等5項運動，各代表隊卯足全力，共抱回31金21銀23銅。其中以拳擊表現最為突出，昨(27)日一口氣為新北進帳19金6銀14銅的驚人戰果，包括三峽國中包辦6金並奪國男組拳擊團體總錦標第1名，鳳鳴國中領銜摘下新北制霸國女組拳擊第1名，更包辦團體總錦標前4名，選手們的優異表現令人振奮。

三重高中的體操好手莊佳龍拿下吊環、跳馬、鞍馬、雙槓及單槓5面金牌(圖/教育局提供)

體操代表隊的表現也不遑多讓，贏得8金8銀6銅的好成績。三重高中的體操好手莊佳龍本次收穫滿滿，拿下吊環、跳馬、鞍馬、雙槓及單槓5面金牌。莊佳龍表示，去年全中運奪得4金，今年5月參加世界中學生運動會奪得雙槓金牌及單槓銀牌後，在今年就把設定目標提高各但項的動作難度，雖在全能賽因失誤無法奪冠，但在決賽時有調整好狀態才能獲得佳績，為自己感到開心，可以透過賽事檢測自己的訓練成果，也是一個很好的學習經驗。

板橋國中國女組個人軍刀金牌選手周宥昕(圖/教育局提供)

擊劍代表隊於此次摘下3金7銀3銅，板橋國中國女組個人軍刀金牌選手周宥昕說，擊劍是我最喜歡的運動，從小就開始練劍，因為透過國中教練和學校師長的幫助，才能同時兼顧學業及運動，雖然每日練習時間只有2小時，但多虧教練用心安排的訓練課表，在我比別人練習少的情況下，還可以發揮潛能，摘下金牌達到自己的目標，對於自己是最大的鼓勵。

教育局表示，受疫情影響本年度全中賽事延期至7月，對於教練課表及選手訓練影響甚大，且具有量級標準的選手控制體重時間亦需延長，在所有教練團隊、行政團隊及家長們的支持下克服困難，在賽場上奮力一搏，展現最佳表現，每位選手都是新北的驕傲，期盼未來能持續在競技場上發光發熱。