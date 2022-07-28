輔仁大學人工智慧發展中心27日邀請洛桑應用科學與人文藝術大學(HSLU, Hochschule Luzern)金融管理學院企業發展部主管及研究員Jan Carlos，來台分享區塊鍊鏈與數位金融的發展趨勢。

身兼資源與事業發展副校長的人工智慧發展中心主任謝邦昌，在研討會中以A(AI) B(BLOCKCHAIN)C(Cloud Computing) D(DATA)引言簡介台灣與輔仁大學在AI領域的發展現況，包括在人工智慧(AI)技術從大數據(Big Data)中，產生的數據經濟(Data Economic)，與人工智能醫院(AI Hospital)運用區塊鏈(Blockchain)技術，發展出的醫療保健生態系統(Healthcare Ecosystem)等，並以2017年全球開放資料指數統計(Globel Open Data Index)中，台灣高居全球之首，展現台灣在資料共享方面的氣度與胸襟，同時以統計圖呈現本校在AI領域研究發表的高成長近況，展現輔仁大學朝數據和人工智能時代邁進(Towards the Era of BIG Data ＆AI)的努力。

擅長數位商業與創新(Digital Business and Innovation)的Jan Carlos，擁有德國管理與西班牙金融雙碩士及豐富的金融實務經驗，先介紹了自己的學習成長和家庭背景，以及他對於經濟穩定的追求緣由，緊接著依次介紹了數位金融的定義、去中心化的數位金融會如何翻轉金融市場、區塊鏈的基礎概念、元宇宙與金融數位世界的發展、法蘭克福區塊鏈中心及瑞士洛桑應用科學與藝術學院之數位金融發展項目等相關資訊，他也補充道，在過去中央金融世界，富者恆富的世界，如何透過數位金融的去中心化，讓更多人能夠活出自助的財富管理規劃是必須實現的願景。

瑞士洛桑應用科學與人文藝術大學(HSLU, Hochschule Luzern)金融管理學院企業發展部主管及研究員Jan Carlos分享自身看法。(照片/輔仁大學提供)

Jan Carlos從集中、去中心到分散式監管思維介紹，並解釋基於區塊鏈與數位資產有關的交易、借貸、保險、期權、預測市場、支付等金融應用，以及最近十分熱門的NFT應用趨勢，最後他邀請與會嘉賓9月21日一起參與將於瑞士舉行的數位金融會議。

Jan Carlos與謝邦昌副校長合影。(照片/輔仁大學提供)

此外，研討會中也宣布輔仁大學與瑞士洛桑金融管理學院未來在AI 及大數據區塊鏈數位金融合作的可能性，並著手建立兩個單位合作的平台，結束時由副校長謝邦昌代表贈送校旗與紀念品，為這次會談拉下帷幕。