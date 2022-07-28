臺北市秀-17青少年時尚設計競賽，由稻江舞研社同學擔綱任頒獎典禮的熱舞表演，精湛的舞技演出炒熱現場氣氛，此外，稻江護家也榮獲團體組冠軍，打響臺北市時尚達人培育搖籃學校名號。

稻江護家時尚設計科在高中職整體造型組中共獲得：第三名 【Ｎ.F.L.X】、第四名 【She與她】、優選 【3S girl】，此外【She與她】還獲選最佳設計理念獎、【3S girl -杜品潔】榮獲最佳走秀獎，是所有臺北市參賽學校中獲獎最多學校。此外，在國中穿搭設計組中，稻江護家也與新泰國中、丹鳳國中的學妹合作， 推出【東方4女子】亦榮獲優選獎，為臺北市唯一高中職組與國中組雙雙獲獎學校。

稻江護家參加秀17時尚設計活動榮獲冠軍(圖/稻江護家提供)

時尚設計科主任李金寰表示，學期中時尚科同學們就開始組隊，並與老師討論主題概念相互激盪，直到構想成形，對於學生結合所學發揮創意及巧思，並在這場一年一度的時尚設計大賽中獲得多項獎項感到高興。

稻護時尚設計科同學杜品潔表示，因疫情影響，許多時候都是在線上跟同學討論，練習時間也相當緊迫，不過還好同學跟國中學妹都相當認真投入，能在青少年時尚舞台展現學習成果並獲得評審青睞，覺得一切的努力堅持都值得了。

稻江護家舞研社擔綱開場表演(圖/稻江護家提供)

在本次時尚設計的盛會中，稻江護家舞研社受到主辦單位邀請擔綱開場演出，利用精湛的舞技和專業的架勢，讓這場盛會順利並熱鬧的揭開序幕，而稻護舞研社的表演也獲得現場出席者一致叫好，成為現場另一吸睛焦點！