新加坡萊佛士設計學院每年有四個開學點，分別為1月、4月、7月和10月，三年的本科課程由6個月大專+18個月高級大專+12個月專升本所組成。設計類的課程有服裝設計、珠寶設計、室內設計、平面設計、產品設計、數位媒體設計、動漫設計和遊戲設計。而營銷類課程有時尚行銷、時尚傳媒與新聞、零售管理，一年制碩士課程為設計管理。

新加坡萊佛士設計學院已獲得新加坡素質教育“SQC”認證，被認可為擁有完善福利以及高水準工作機制的教育機構。(照片/新加坡萊佛士設計學院提供)

預科課程分別是3個月預科學習課程和1年國際普通中等教育證書（IGCSE），英文語言課程分為基礎英語，高級英語，高階英語，每個級別為3個月。 這些課程的入學要求如下：

1.針對讀英文語言課程，雅思不低於3.5分或同等水平

2.針對國際普通中等教育證書(IGCSE)，完成9年級或同等學歷，雅思不低於4.5分或同等水平

3.在三年制本科課程當中，兩年的大專以及高級大專課程，完成10年級或同等學歷學術要求4科達到60%以上成績，同時接受國際課程10年級以上學歷申請，國際課程要求:每個課程需要有4門科目達到以下要求: (1)AP課程3分/ IB課程4分/ IGCSED水平/O水準 C6/ CPU课程50%以及SAT 910分或以上（满分1600）。(2)英語要求：O水準C6/IGCSED水平/IB課程4分/AP課程3分/CPU課程50%/SAT460分/雅思5.5或同等水平。

4.一年的專升本學士學位課程，完成設計相關的大專文憑課程，需要提交設計相關作品集和課程模塊描述，英語要求：雅思6.5。

5.三個月預科學習證書課程，每個課程需要有1門科目達到以下要求：AP課程3分/IB課程4分/IGCSED水平/O水準C6。英語要求：O水準C6/IGCSED水平/IB課程4分/AP課程3分/CPU課程50%/SAT460分/雅思5.5或同等水準。

6.一年碩士課程，完成設計相關的學士學位並且提交相關作品集（可以提交畢業作品或者在讀期間作品等等），英語要求：雅思6.5

想詳細了解萊佛士設計學院的學生可進入官網查閱其詳細資訊:https://www.raffles-edu.cn/entrance.html