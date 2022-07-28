三月學測薇閣高中就有3人申請上台大醫學系，27日分科測驗成績公布後，陳逸、余宣辰、李德威3人確定錄取台大醫學系。其中陳逸、余宣辰在111年大學分科測驗數學甲、物理、化學、生物四科榮獲滿級分。

三位滿級分確定進入台大醫科的同學，陳逸是一位熱愛研究的學生，高一錄取中研院生命科學人才計畫，也在台北榮總肝硬化實驗室進行動物試驗研究，此外，在競賽上更展現對化學與生物的興趣，是學科能力競賽的化學領域常勝軍。課餘時間，還前往流浪動物之家服務，展現對生命的熱愛；高二時榮獲全校善行獎殊榮。未來，陳逸想成為一名沉著而值得信賴的溫柔醫生，在醫學方面運用求學時累積的研究經歷與專業心態，把全部的自我奉獻給這個志業。

余宣辰以學測59級分通過臺大醫學系第一階段，考量後選擇放棄，決定投入分科測驗。他在高中期間所參與的競賽，奠定了雄厚的數理能力，包含資訊、數學與物理奧林匹亞競賽，訓練邏輯思考，成為準備分科時不可獲缺的養分，宣辰善於安排時間，與同學共辦小型讀書會，他很感謝學校及師長一路的陪伴與支持和同學間的互相督促，是他堅定走下去的後盾，才能夠有更明確的方向通過考驗。他期許自己成為一名研究型醫師，應用理工科目所學來創新醫學，成為跨領域整合人才。

自然科學班的李德威，學測成績不理想之後，便執意加強數學甲、物理、化學、生物等學科，他期許自己「在正確的路上堅持，遠勝於苟且安逸」。導師吳栢青表示，德威從進入高中就一直有興趣在「運動醫學」的領域，高中期間曾經參加「榮總醫療團隊與市體大運動醫學合作計畫」，此項課程主要是做籃球為主要研究項目，又是校隊的一員，將興趣與職業結合是德威一直想做的。所以，分科準備一路以來，正常作息，有計畫的讀書刷題，便是他的成功法門。

數學資優班導師曾麗蓉表示，班上的分科戰士們，擁有最棒的家人及師資團隊，同學間互相扶持，造就優異成績。期許學生們不忘這段難得的經歷與奮戰精神，在未來的道路上勇往邁進！