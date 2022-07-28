弘光科技大學每年暑假都舉辦跨國混班夏令營，今年邀請國內其他大學的外籍生參加，另外還有印尼、越南、日本姊妹校的同學線上同步上課，課程包含了彩妝，甜點製作、物理治療等。其中3位外籍生去年參加過覺得有趣，今年再度報名，學生說，「這是很棒的夏令營，可以認識各國朋友，還能學到課本以外的知識與技能。」

弘光科大跨國混班夏令營，外籍生學習物理治療。（照片/弘光科大提供）

國際長田其虎表示，受到疫情影響，暑假跨國混班夏令營改邀請台灣的外籍生參加， 5月起開放報名，名額很快額滿，篩選出47位學員，並邀請5所國外的姊妹校學生一起線上上課。為了讓姊妹校學生更融入課程，將事先準備好課程教材寄給他們，本次總共有23個國家的學生參加，同時找了校內32名同學擔任學伴陪同，使外籍生很快融入課程。

田其虎指出，擔任夏令營學伴讓校內的學生可以認識各國文化，也能增加開口說英文機會。課程活動設計結合校內各系的特色，讓外籍學員能認識不同領域專業，其中調製的台灣珍珠奶茶最受學生歡迎，學生調製好馬上喝，一起感受台灣文化。

弘光科大跨國混班夏令營，外籍生學習調製珍珠奶茶。（照片/弘光科大提供）

夏令營中，每一堂課都有學伴協助外籍生。餐旅系大四學生李彬立說，剛從義大利實習回來，得知消息後便馬上報名夏令營，認識各國學生的同時也可提升對各國文化的認識。幼兒保育系大三的學生徐可恩說，去年看到同學參加覺得很不錯，才決定報名擔任學伴，在本次的夏令營，她學習到如何與同伴溝通，更讓自己有練習外文的機會。

烏克蘭籍的學生Artem Mozol說，夏令營每天活動都不一樣，每一天都是新的體驗，「這活動很棒，課程安排的很好。」印度籍的學生Nidhi則說，活動內容豐富，是一個很棒的經驗，大學生涯中一定要來體驗一次，也很感謝每位學伴對他們的照顧及安排。