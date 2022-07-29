配合臺灣新南向政策拓展海外教育，台灣僑務委員會與龍華科技大學積極促進臺灣與泰國雙邊教育交流人才培育，2021年共同成立「僑務委員會泰國高科技人才培訓基地」，共同合作開設「電子產品檢測班」、「智慧製造應用與機器深度學習培訓班」及「5G電路板製程工程師培訓班」等三個專班，運用龍華科大優質先進資源及硏發技術提供各類客製化課程，為泰國台商企業培育高科技人才，同時也為台泰兩地經濟發展與深厚情誼做出應有貢獻。

龍華科大林如貞行政副校長，為加強招收泰國僑外生計畫，日前專程赴泰國拜會泰國蒙固國王科技大學(KMUTT)、泰國－台灣(BDI)科技學院、泰國中華國際學校等當地技職學府及多家僑校，期能藉此提升臺灣、泰國雙邊教育交流及產業人才培育碩果。經泰國臺商總會郭修敏總會長的安排，林如貞副校長在曼谷北欖帖詩琳學校辦理招生說明會，針對臺灣僑委會童委員長正在推廣海青班2年制副學士學位進行招生宣傳，當天受到北欖帖詩琳學校熱情款待，並對龍華科大優質辦學成果留下深刻印象。

龍華科大赴泰宣傳招收泰國僑外生計畫。(照片/龍華科技大學提供)

有鑒於海青班對泰國中華文化教育及臺泰產學合作的推廣與發展潛力，中國研究中心基金會再次邀請林如貞副校長陸續走訪各主要帖詩琳聯盟學校，連續三天宣傳有關招收泰國海青班的活動，受到各校初中與高中生熱烈歡迎，也對龍華科大的學科學系、人才培養規劃、校園環境及住宿條件後，一致表示萬分嚮往，同時願意成為推動國家經濟發展的棟樑人才，並學以致用、為臺泰友誼盡一分貢獻。造訪期間林副校長還與各帖詩琳聯盟學校校長商討有關合作細節，並準備簽署合作備忘錄。

臺灣龍華科技大學是「中國電纜之父」孫法民夫婦於1969年創立，定位為社會培育產業優質實務人才、提供創新技術服務之卓越實務應用型科技大學。今年第三度蟬聯《Cheers》2022「企業最愛大學生、大學辦學績效成長雙調查」全臺私立科大第一、第五度入選《Cheers》大學辦學績效成長Top 20，同樣蟬聯私立科大第一，並連續5年獲得教育部高教深耕計畫每年逾1億元經費；連續3年獲得教育部整體發展獎補助經費每年近億元，整體校務發展穩健，辦學績效非常優異，甚至領先部分公立大學。龍華科大目前設有三個學院、十四系及九碩士班，目前在學人數約有12,000人，境外生多達1300名，其中逾9成是東南亞國家學生，越南生人數佔首位，希望此行能致力在泰國推廣招生，吸引更多泰國優秀學生赴臺就學。

龍華科大林如貞副校長赴泰學校，受到各校學子熱情歡迎。(照片/龍華科技大學提供)

為達成產學無縫接軌目標，龍華科大自2012年率先推出「訂單式就業學程」，依據企業人才需求，學校與合作企業共同規劃「客製化」課程，邀請業師授課、指導學生專題製作，並赴合作企業進行實習，實習情形良好的畢業生，由合作企業優先聘用；企業與學校互助互利，學生畢業即就業，企業獲得專業人才，有效解決「學用落差」共創三贏。

林如貞副校長拜會泰國帖詩琳聯盟學校。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大並獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立全台大學中唯一的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，工程學院及人社學院建置實作教室、研發中心、示範場域、服務中心等，透過產官學研通力合作，打造學生職場競爭力。

泰教育界對龍華科大辦學成果推崇肯定。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大致力推動國際化發展，期望在推動台泰提升教育交流，秉持互惠平等、資源共享之理念下，將於8月5日與泰國蒙固國王科技大學KMUTT 簽署MOU備忘錄，共同培育駐泰國華裔學子在龍華取得海青班副學士學位，並銜接至KMUTT 再修2年課程，學生既可取得KMUTT 學士學位，成為社會精英造福泰國華裔學子有更多的出國留學機會；並著重是學生們實踐與理念相互結合的學習環境，使學子能迅速地將所學知識運用於實際工作，投身職場後發揮最大能量。