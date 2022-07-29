111年度全國中等學校運動會（全中運）所有賽事已於7/27日全數辦理完畢，臺北市代表隊成績卓越，榮獲117面金牌、118面銀牌、151面銅牌之佳績，總獎牌數達386面，創台北市參加全中運近10餘年來新高，更囊括21項團體總錦標第一名，兩項成績皆居全國之冠。

受到疫情影響，今年全中運原訂於111年4月16日至21日於花蓮縣舉辦，部分賽事延期於7月27日才辦理完畢，但這絲毫不影響臺北市代表隊得獎的決心，在他們精彩的表現下，共獲金牌117面、銀牌118面、銅牌151面，總獎牌高達386面，創下台北市代表隊參加全中運賽事近10餘年的新高，此外，也拿下21項團體總錦標第一名，這兩項優異成績皆為全國最高，著實不易，

此次台北市選手在自由車、滑輪溜冰及田徑(撐竿跳高)等3種競賽種類締造佳績，計有17人次破大會紀錄、2人次破全國紀錄及創大會紀錄，表現十分亮眼。五月勇奪世界中學運動會銀牌的士林高商田徑撐竿跳選手林峻毅，乘勝追擊在今年全中運以5公尺07佳績摘金，刷新大會紀錄。林峻毅在108年就讀明湖國中時就以4公尺80成績打破高懸全中運16年國男撐竿跳大會紀錄，3年後又以破全中運大會紀錄為高中生涯畫下完美句點，他表示，這也是送給教練王文祥最佳的退休禮物。

榮獲高男組及高女組田徑團體錦標雙料冠軍的臺北市立大同高中教練朱明芳表示，這次賽會延到7月辦理，許多選手在田徑場上頂著38度的艷陽，比的不只是競技實力，還有體力、毅力及決心。如同勇奪200公尺、400公尺、4x400公尺接力共3金的呂佳穎選手及十項全能奪金選手陳宇昂都有不服輸特質及決心，在競技場上全力以赴，挑戰自我。

提升學生終身運動素養、培育運動人才及鼓勵學生參與各類運動競賽一直是臺北市各級學校體育發展重點，各級學校開設體育班包含射箭、羽球、輕艇、體操等多元運動種類，培育出許多優秀的運動人才，教育局表示將持續鼓勵學生在競技舞臺爭取更好成績，延續運動家精神前進未來，持續閃耀。