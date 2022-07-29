022亞洲年度生技產業盛會「亞洲生技大展(Bio Asia)」於日前展開為期5天的活動。開幕當日，臺北醫學大學校長林建煌受邀參加擔任開幕式剪綵嘉賓，同時邀請到前副總統陳建仁和貴賓親臨北醫大攤位，聆聽北醫大的研發創新成果。

北醫大於亞洲生技大展中，展出多項亮點，包括：北醫雙和生醫園區、北醫生醫加速器、北醫衍生新創公司-三鼎生技及TMU SPARK特色技術。北醫大副校長吳介信特別介紹雙和生醫園區、學校特色及創新技術，讓貴賓了解目前北醫大的發展重點。

雙和生醫園區是唯一結合醫學大學 x 醫學中心 x 生醫產業 三位一體的創新園區，提供創新研發、臨床驗證、市場拓展、國際行銷資源之一站式服務。雙和生醫園區以Bio-Cluster的概念鏈結北醫大基礎研究與臨床資源及不同醫學領域，同時提供生醫產業加速器輔導，協助鏈結創投資金，與不同廠商合作交流，使產學合作關係更加緊密，發揮創新創業育成基地之群聚效應。

前副總統陳建仁(左六)帶領貴賓親臨北醫大攤位，聆聽研發創新成果，過程中不斷比出大拇。 (照片/台北醫學大學提供)

其中，「北醫生醫加速器」為臺灣首家國際級創新醫療大學加速器，專注於「數位醫療」、「人工智慧」、與「醫療器材」三大主題，整合北醫大體系完善的醫療臨床資源，協助臨床試驗規劃，建立醫療通路、商業模式、創業資金募集等，輔導團隊降低產品開發風險，並導入北醫大數據處，提供優質的數據服務，以及北醫大人體研究處，輔導新創團隊產品臨床試驗的研發策略，使新創團隊加速研究成果商品化，鏈結國際生態圈。

今年參展的「三鼎生技」是北醫大衍生新創公司，也是第一家登錄興櫃的生物列印公司，主要商品為隱形牙套，及骨科/牙科用骨替代物，為國內首家通過美國FDA、台灣TFDA， GMP製造廠之透明牙套品牌。2022年最新開發的生物列印墨水EZ-Former，可製作三維細胞支架建構複雜的立體結構，滿足各種臨床試驗的需求。

此外，TMU SPARK特別展出雙和醫院隊曾健華醫師與蘇千玲呼吸治療師團隊的「居家互動式呼吸流量計與肺復原」榮獲2020年國家新創獎的殊榮。主要針對上呼吸道疾病，還無法有效監測及居家照護，利用跨領域的思維，從臨床照護出發，開發結合APP 手持式產品，將醫院照護延伸到居家，病人能在宅簡易做、隨時掌握復原狀況，

今年北醫也與台灣生物產業發展協會共同合辦「細胞和基因治療的發展(Advances in Cell & Gene Therapy)」論壇。由北醫大總顧問何弘能介紹北醫細胞治療和再生醫學中心。若這些技術的持續進步，未來希望不僅治療罕見疾病，也能應於更普遍的疾病。

北醫大除了擁有豐沛的研發能量及臨床場域，提升產、學、研、醫跨界合作效果，協助產業研發、轉型之外，新創立的北醫生醫設計創新中心(TMU biodesign Center)，提供一校六附屬醫院臨床團隊參與，鏈結國際華人新創群組，與26個以上歐亞美澳各大學新創公司及創新機構合作，強化北醫創新生態系之國際競爭力，朝向創新型大學的目標大步邁進。