優質的環境才能加速學習的效率，玄奘大學秉持優質辦學的理念，近年為提供學生優質的住宿與學習環境，耗資千萬改造色彩活潑，生活機能便利的學生宿舍、24小時多元學習的智慧型無人圖書館，以及投資創新雲端教學軟硬體，持續優化教學及學生學習環境。

玄奘大學視傳系持續精進XR元宇宙全像攝影技術，引進最先進的 Microsoft HoloLens 2 混合實境頭戴顯示設備。(照片/玄奘大學提供)

為提供學生舒適住宿環境及優質生活空間，玄奘大學陸續投入近1300萬元進行學生宿舍改造修整，校長簡紹琦表示，玄奘大學秉持優質辦學的理念，除提供高品質住宿環境以外，更持續投入鉅資用心提升學習環境及設備，期許學生就學期間在優質住宿與學習環境下，能更加提升學習效果。

為了達到此目的，玄奘大學把生活空間融入節能採光與廊道色彩活潑，策畫包含節能採光罩整建、完善生活休憩空間、大理石地面晶化拋光、各棟宿舍廊道與四人房色彩活潑化設計等，每間皆有獨立衛浴設備、木質地板，不同樓層也採用不同顏色顯得更鮮豔活潑。宿舍中也設有智慧型無人商店、泡麵機、微波爐等設備，除了提供高品質之住宿環境外，還有圖書閱覽及電腦上網等設施，宿舍旁邊即是餐廳，生活機能便利。

玄奘大學宿舍中設有智慧型無人商店、泡麵機及微波爐等設備。(照片/玄奘大學提供)

此外玄奘大學更耗資千萬投資創新教學軟硬體，持續優化教學及學習環境，例如今年7月新裝回歸啟用的自立書軒，為玄奘大學第一座智慧型圖書館，該書軒規劃設置RFID智慧型無人圖書館，目前已由傳統自助借書機，升級為手機自助借書，透過行動圖書館APP，進行個人化閱覽服務。更重新規劃24小時自主學習區域，強化師生研討及學習輔導等多元學習場域，大面開窗的「臨窗自習區」，引光納景，書軒內提供自助膠囊咖啡機、舒適的座椅及獨立專用充電插座，可攜帶行動裝置或筆電，至此空間自由上網學習，滿足師生長時間使用之需求，同時沉浸在書香和咖啡香中。

玄奘大學自立書軒臨窗自習區。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學自立書軒休閒閱讀區。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學斥資百萬打造「多功能和風情境教室」，讓學生有更多機會接觸日本文化、沉浸學習日語的環境。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學XR研發中心提供學生進行科技專題開發的專業實驗環境。(照片/玄奘大學提供)

針對教學場域部分，繼斥資四億打造高級教學實習飯店後，陸續建置專業教室，如斥資百萬打造「多功能和風情境教室」，讓學生有更多機會接觸日本文化、沉浸學習日語的環境。專題導向式學習教室、創新雲端教室先進的AR(虛擬)、VR(擴增)、XR(混合實境)、實踐「做中學/學中做」理念的創客生態育成基地，學生運用這些創新的教學設備與環境，參與企業跨域產學合作及創新創業團隊競賽。也期待透過這些便利的器材，讓學子們在學習上能更加進步。