義守大學舉辦創客園區校園咖啡館創業沙盒計畫，徵求學生組隊撰寫經營企畫書，獲得入選的學生團隊，由校方提供營運週轉金和6個月的創業實作經營實習，並安排業界經營團隊開授開店前的教育訓練。經過半年的學習後，他們即將於今年8月，在義大創客園區咖啡館正式開店。

義守大學規劃各種完善的輔導機制。(照片/義守大學提供)

本次入選團隊「觀光餐旅學院」廚藝學系三年級蔡育昆、蔡宜順、陳禹臻、陳騰偉、蔡佳旂等5位學生所組成，他們分別擅長西點製作與咖啡鑽研，除了在各自擅長領域發揮外，手沖咖啡選用知名的阿里山咖啡豆，將臺灣在地食材深入校園中推廣。隊長蔡育昆表示，團隊創業理念為「取之於社會用之於社會」，想藉這次的創業機會表達支持在地農業的理念。

義守大學贊助資金與場地，提供學子20萬元的營運週轉金和6個月的創業實作經營實習。(照片/義守大學提供)

組員蔡宜順表示，此次創業計畫，融合團隊的廚藝專長，推出法式鹹派與手沖咖啡組合，加上學校安排業界師資輔導開店營運的相關內容，一系列的教育訓練與體驗，都是課本上學不到的經驗。另一位組員陳騰偉也說，期待已久的創業計畫即將在8月開業，心情既緊張又興奮，因為創業對還是學生的他們來說，原本是遙不可及的夢想，但沒想到學校提供創業計畫讓學生參與角逐，獲入選後提供資金、資源與場地，讓自己在求學期間就能實現創業夢想，這實在太酷了。

獲得入選的廚藝系團隊，選用菌菇、雞肉、牛肉丸、德式香腸等材料，全手工製作鹹派。(照片/義守大學提供)

廚藝學系主任林琳表示，學校的創業沙盒計畫是相當寶貴的機會，規劃各種完善的輔導機制，讓義大生獲得最實質的學習與經驗，藉此次創業計畫，讓義大學子在學術與實務課程中，成為「產業型創客人才」。