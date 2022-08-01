亞洲生技大展於7/28-31日在南港展覽館舉辦，輔仁大學以「生技醫療創新研發」、「食品生技價值創造」兩大主題參展，共展出14項研發成果，包含兩件互動式展出，可展現輔仁大學在生技醫療以及食品生技領域的實力。

輔仁大學展位現場分2大主題、14項研究成果，擁有四大亮點，跨及農產品永續、3D列印、益生菌及VR技術互動，展現生技食品及醫療實力。副校長謝邦昌表示，輔仁大學這次展覽項目最強的四大亮點在於醫療教學3D列印，大幅降低教具成本，提升教學技術；VR虛擬實境技術，讓元宇宙與醫療生技結合，協助自閉症孩童進行日常訓練。 另外食品科學系蔡宗佑教授研究團隊發展台式泡菜益生菌，能強化肌耐力及牙周健康；郭孟怡、謝榮峯、呂君萍及陳邦元等團隊，結合大豆、黑米、雜糧等台灣農產品營養及機能價值，轉為永續原料。

這次參展共有四大特色，：一、超擬真「3D列印教具」，胸腔內科呼吸療組組長趙克耘表示，醫療教學所使用的模擬器官教具一套高達20多萬，如今由輔仁大學衍生企業「三創列印公司」所開發的「3D列印醫用擬真教具客製平臺」，可利用低於一半價格就能因應不同器官、不同質地的教具，還可以突破大體老師原有的限制，逐步提高醫療教室的教具比重，不再只能仰賴大體捐助，就能讓醫療教學品質提高且更為成熟。

輔仁大學附設醫院呼吸治療組趙克耘展示3D列醫用教具。(照片/輔仁大學提供)

特色二：VR互動展區「元宇宙啟發自閉症兒童」，職能治療學系教授傅中珮與資訊工程學系教授徐嘉連跨域合作，設立VR互動式展區，以自閉症兒童日常生活訓練為主題，運用虛擬實境技術，結合醫學與資訊科技，引領孩子走進真實世界。不只可以讓孩子在房間內進行問答、聲音互動，還能透過文字指示進行辨識，並根據兒童的回答給予相應的程序回應，讓幼童在安全環境之下也能訓練危險及倫理安全技巧。

特色三：台式泡菜益生菌提升肌力、減少牙周病，除了大眾熟知的改善腸胃道機能，還著重在運動能力的提升，在食品科學系蔡宗佑教授的研究裡還包括調節血壓、改善高血壓的認知功能障礙；另外營養系劉沁瑜教授主持的研究也包含益生菌改善生殖系統的功能。透過益生菌的發酵與製程，還能幫助口腔增加更多好菌，減少蛀牙跟牙周病發生，食品科學系透過工業化的製程也能放大到300億的菌數，並提供包裝食用。

輔仁大學食品科學系蔡宗佑教授介紹益生菌應用研究。(照片/輔仁大學提供)

特色四：台灣農產品永續利用「營養強化再升級」，食品科學系教授郭孟怡表示，透過食品加工技術可以把農業的附產品發揮最大價值，輔仁大學跟彰化田中的產銷班第八班合作，蒐集黑米的米糠、斷米，保留營養素與機能性成份，重新再製成黑米糊。 製作後的米糊具有花青素且營養價值高，可供高齡者作為沖泡營養點心食用，未來也能過透過加工技術，針對幼兒等不同年齡層進行研發。食品科學系教授謝榮峯表示，透過「素食花青素蛋白機能複方」，未來能提供素食者及健身食用。 輔仁大學更與大漢生技合作，將縣市使用完的豆渣進行充分消化，運用發酵、乾燥跟造粒技術，製作成「即溶性雜糧蔬菜發酵粉末」，可添加於嬰兒產品或飲料，讓廢棄物化身為適合國人的天然營養食材。

國科會吳政忠主委(科技部長吳政忠也真正成為了「末代部長」與新國科會的首任主委)親臨輔大展場指導(圖/輔仁大學提供)

此外，輔仁大學展區今年安排共5場精彩有趣的演講，講題包含：由元宇宙引領星星的孩子走進真實世界、視力色能智慧檢驗、吃出影響力—維持男性健康飲食秘訣、蔬果發酵活性成份之功效、科技體適能檢測及運動食品科技，讓參觀民眾可與教授近距離接觸，期待藉此次生技展，展示輔大豐碩的研究成果以持續精進以外，也接軌全球讓世界看到台灣不容小覷的生技實力。