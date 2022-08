中華民國世界兒童畫展已有53年歷史,今年共計有40個國家參與,總計國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽。本屆經選出國內特優獎84件、優選獎256件、國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。7月31日下午2時在國立臺灣藝術教館南海劇場辦理國內特優獎頒獎典禮,獲獎作品並將於國立臺灣藝術教育館第三展廳及美學空間展出至8月7日,歡迎各界蒞臨參觀。

第53屆世界兒童畫展選出許多優異且具有特色的作品,學齡前兒童常以心中最感興趣、最深的心情感受,作為畫面的重點:例如連江縣東引國中小附設幼兒園林楷澄同學的「消防車出動了」,每次看到消防車出動,他的心情就像下雨一樣,想哭很難過,作品表達救火救人的心情,真誠的感情令人感動;國小階段往往都把日常印象最深刻的事物當作創作的主題;如新竹市關東國小一年級余恩樂同學「我的房間」,姊妹倆在小區域裡唱歌、畫畫、玩玩具,表現生活經驗的寫照;這次畫展中也看到從生活經驗到感性、理性交融而成的表現內容,還有桃園市青埔國民小學五年級彭淇睿同學的「我的夢幻小屋」,有繁複性描繪和豐富想像力的非寫實表現,充分表現出對生活的期待和想像;而苗栗縣明仁國中李奕瑢同學,以「樂園」為題材表現內心的希望和思考,將現實的物像、心裡的想法、虛構的空間進行潛意識與現實生活省思的超現實風格表現。

五年級特優/桃園市青埔國民小學彭淇睿/我的夢幻小屋。(照片/教育部提供)

另外,本屆兒童在內容和創作表現上,很多擴展到地方特色、社會議題以及對病毒的恐懼與追求愛好和平的動念。像是臺中市惠文國小六年級施丞恩同學的「傳承.服裝設計夢」、高雄市新民國小五年級周紓宇同學的原住民美食、新竹縣竹北市興隆國小五年級周霆軒同學的廟會、嘉義縣福樂國民小學五年級王苡禎同學的防疫大戰;墨西哥Castillo Flores Vanesa同學 的「Covid`s Atlas」病毒帶來的死亡與恐懼、汶萊楊仕臻同學的「War and Peace」戰爭與和平、泰國Pichaya Pantumas的「This Is My Self」這就是我,透過主題表現在性別認同上的思辨。

六年級特優/臺中市惠文國民小學施丞恩/傳承服裝設計夢。(照片/教育部提供)

墨西哥/Castillo Flores Vanesa同學/ 「Covid`s Atlas」。(照片/教育部提供)

世界兒童畫展除辦理徵件活動,亦於國內辦理一系列的教育研習推廣,活動於全臺各地開跑促進大眾對於兒童繪畫有更深層之認識。透過孩子的作品,可以了解孩子的生活經驗及其對環境的感受,讓我們陪伴孩子,共同觸發更多元豐富的感知。展覽在國立臺灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間,展期:111年7月23日起至111年8月7日止。