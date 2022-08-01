什麼是「ESG未來城」？園區標榜生態教育、環境保護並以「生命之樹、海洋珊瑚」為主要地標，展示從過去、現在到未來的文化科技夢想與世界發展，環球國際文創董事長簡廷在表示，有生之年希望再創迪士尼推手高峰，誓言用文創與科技打造「ESG未來城」行銷台灣的國際能見度，目前已帶領跨領域專業團隊展開前置規劃作業。

首創打造台灣ESG未來城，包括引進最新的智慧智能創意文化科技、數位經濟、元宇宙體驗營、NFT環球通幣虛實整合展演園區等，園區內有健康養生、高端優質秘境的生活智慧園區。這座創新設計的未來城E化生活創意文化園區，將導入全新地景面貌景觀造型，創意主題展現愛護地球、環境源能循環系統的創新應用，以及透過教育推行珍惜生命的獨特性，營造出融合生態、生活、生命三生一體的藝術風格，讓台灣首創的ESG未來城創意文化科技生活園區，能與國際文創產業無縫接軌。

未來城E化生活創意文化園區呈現出融合生態、生活、生命三生一體的藝術風格。(照片/環球國際文創提供)

ESG未來城園區、E化生活經濟體，實現後可以提升就業機會，幫助扶貧脫困，打造淨零碳排與綠循生態環境，創新治理ESG社會公益。簡廷在期待產官學研跨域攜手，為創造幸福的無煙囪產業經濟發展共同努力，打造兼具健康、公益、永續、經濟的「創三益，造世億」價值鏈，開創新紀元。

透過產官學研跨域攜手，打造兼具健康、公益、永續、經濟的「創三益，造世億」價值鏈。(照片/環球國際文創提供)

曾參與打造三座迪士尼樂園的豪門國際開發公司、環球國際文創董事長簡廷在的《與迪士尼同行─簡廷在的三意與十力》新書中特別強調三益「創意」、「公益」、「生意」，希望成功的企業家領袖們，把握疫後國際經濟振興發展的契機，一起為當代ESG文化科技寫下歷史。鼓勵人才研發創新，促進在地經濟發展，創新公益價值，拉動台灣經濟，迎向新時代，對於目前規劃的進度，他表示前置作業已展開，期待在不久的將來實現完整的藍圖，一起擘劃未來帶動全新的市場經濟願景。