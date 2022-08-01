臺北市信義區永春國民小學及永吉國民小學僅有一牆之隔，兩校配合市府推動市有建物及用地整合運用教育導向之都市發展(EOD)計畫，於108年啟動合併規劃，111學年度正式合併成立為雙永國民小學。今(8月1日)為111學年度第1學期的開始，柯文哲市長特別到雙永國民小學，祝賀北市第一所配合EOD計畫合併學校的誕生，他感謝合併過程中永春、永吉兩校行政、教師、家長、校友等各方人士付出與努力。未來將持續透過EOD計畫，藉由校舍改建的契機，滿足社區公共服務需求，讓學校與社區共融共榮發展。

雙永國小揭牌儀式暨市府EOD政策說明會，首任校長楊政修在柯市長與曾局長共同見證下，從駐區督學蔣文英手中接下雙永國小印信，象徵雙永國小承接兩校風華歲月。其中柯市長也頒發推動兩校合併有功人員感謝狀，感謝合併過程中所有人員的付出，才能完成本市第一所配合EOD計畫合併的學校。

雙永國小首任校長楊政修(最右)在柯市長與曾局長共同見證下，從駐區督學蔣文英(最左)接下雙永國小印信，象徵雙永國小承接兩校風華歲月，未來將以社區優質學校為目標。(照片/教育部提供)

柯市長表示未來臺北市學校逾50年以上之建物將持續增加，面對有限的資源，改建順序及改建規劃顯得重要，故EOD政策對於臺北市未來10年是非常重要，面臨高齡少子化、校舍老舊及社會福利需求，臺北市提出「市有建物及用地整合運用教育導向之都市發展」的EOD策略，藉由校舍改建的契機，釋出空間導入托嬰、托幼、托老、日間照顧及區民活動中心等社區所需的公共服務，利用整合周邊公有建物及用地、各項公共服務設施項目，進行長程規劃，使學校與社區共融發展。

雙永國小首任校長楊政修(左)、教育局曾燦金局長(左二)、臺北市柯文哲市長共同見證本市第一所配合EOD計畫合併的學校。(照片/教育部提供)

教育局表示永春永吉兩校面臨校舍老舊、校地狹小等問題，兩校凝聚共識透過併校，成就一所新的優質校園，同時滿足師生教學與社區公共服務需求。雙永國小成立後將透過安置計畫逐年拆除並新建校舍，整體校舍期程預計於113至118年分兩期施作。屆時在2萬8,629平方公尺的校地上將容納國小總班級數42班、附設幼兒園14班、托嬰中心、樂齡教室、社區活動中心等師生，滿足信義區0到99歲的教育及生活需求。