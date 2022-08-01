世新大學今日舉行卸任、新任校長交接典禮，校長陳清河正式接棒上任，全台各大媒體集團少見的連袂整齊出席共同見證，採訪媒體陣容不論在學術界與產業界可說空前盛大，現場吸引近400名公部門、媒體主管與產學企業代表出席，齊聚世新見證歷史新頁。

世新大學董事長周成虎頒發聘書給新任校長陳清河。(攝影/王雅芬)

由世新大學董事長周成虎公告布達令、頒發聘書與監交印信後，陳清河接續卸任校長吳永乾治理學校的重責大任。新任校長陳清河畢業自世新廣電，他除了是世新校友也是世新寶寶更是國內傳播界大老。陳校長坦言「面對少子化說沒壓力是假的，但我們不想抱怨外在環境的改變，將從校內設備、跨域課程逐一調整，做出差異化。」未來他將以「數位傳播貫穿各學院」及「數據智能結合各專業」兩項策略，帶領學校擺脫少子化的困擾。

素以培養傳播專業人才為主的世新大學，在跨領域和數位浪潮打來仍然屹立不搖，2021年重金打造與好萊塢最新技術同步，全亞洲第一座占地470坪的，LVS智能攝製基地，透過最新智能攝影技術，連結產學合作，迅速拉近世新畢業生與就業市場零時差，盼望在面對少子化海嘯襲來時，世新依然歷久彌新。陳清河表示在大學競爭裡面，未來將帶領世新走出一條自己應該走的路。

全台各大媒體集團連袂整齊出席共同見證，世新大學卸任、新任校長交接典禮，採訪媒體陣容不論在學術界與產業界可說空前盛大。(攝影/王雅芬)

8/1日上午的交接典禮，世新大學董事長周成虎致詞表示，「陳清河校長勇於承擔校務重責大任，且是道道地地世新大學所培育的頂尖人才，為當年成舍我創辦人唯一送去日本進修的得意門生，再赴美國攻讀碩士，並在世新研讀傳播學博士。」並特別以榮譽董事長成嘉玲轉述，陳校長在世新就讀三專時的意外小故事與嘉賓分享：當年陳清河被龜殼花咬到，奄奄一息臉色鐵青，創辦人老校長馬上背著他出校園就醫，並眼淚汪汪的對著擔架上的陳校長說，清河要是你今天大難不死，我的歷代子孫務必會了了我的心願，讓你成為校長，最後一句當然是開玩笑的。」幽默的話語除了讓在坐觀禮貴賓被逗得哈哈大笑，亦說明著陳校長與世新的眾多緣分之一，以及陳校長深獲董事會的倚重與信任。

世新大學卸任、新任校長交接典禮，新任校長陳清河。(攝影/王雅芬)

卸任校長吳永乾致詞時則特別談到陳校長的領導風格「勤懇務實」，相信在他的帶領、周董事長的督導之下，世新大學一定將創造另一個高峰。吳校長對於他在世新服務的29年，沒有一天中斷行政職，衷心感謝成榮譽董事長的提拔，以及周董事長的信任與支持。

隨著媒體朝向數位化發展，陳清河認為世新大學之特色，除了新聞傳播學院外，也應將人文社會學院、管理學院及法律學院密切與新媒體特色結合，讓教學與研究皆更貼近智能社會的需求，未來將秉持「凡努力走過，雖然收穫也許會遲到，但不會缺席」心境的堅持，積極督促校內課程改造後之績效。在陳清河校長的帶領下，未來世新大學將持續帶動校內多元特色發展，以創新教學模式貼合產業求新求變趨勢，為傳播教育創立新典範。