香港城市大學（簡稱「城大」）是香港特別行政區政府資助的八所公立大學之一，每年為約20,000名學生提供超過130項優質本科及研究學位課程，現設有商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、資料科學學院、能源及環境學院和法律學院。城大的願景是成為專業教育出眾的世界一流學府，推動不同文化及知識傳統的交流並相互成長，為社會福祉作出貢獻。

香港城市大學最新排名為全球最佳大學第54位（QS 2023）、教授論文引用率五年平均成績為香港第1位（QS 2017-2021）、連續五年香港第1位最新公佈全球首100家獲頒最多美國專利的大學、與美國康奈爾大學合作亞洲唯一六年制獸醫學位、香港唯一與美國常春藤大學合作雙聯學士學位項目、逾170位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家（史丹福大學2021年排名指標）。

香港城市大學開啟「HK TECH 300」計畫，為學生帶來專業課程與機會。(照片/香港城市大學提供)

城大在2021年正式啟動「HK TECH 300」計畫，為學生初創團隊提供專業培訓及龐大工商界網路，投放5億港幣，目標在3年內成立300家初創公司，規模為亞洲區大學之首。至今創業培訓計畫已經有逾千人參加，以及向152隊初創隊伍頒發10萬港幣種子基金。城大甚至推出「HK TECH老虎班」，聚集了世界級學者共同培育菁英學生。晉升「HK TECH老虎班」的學生可修讀頂尖STEM教授的課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。老虎班設有數學、物理、化學、英文及其他高質素基礎課程，同時學生可透過學士和碩士課程選項，在城大及海外一流大學修讀學士兼碩士學位課程，以滿足菁英學生對高階學習的需要，提升其競爭力。

香港城市大學推動「HK TECH老虎班」，設有多樣課程，為培育出高競爭力學生。(照片/香港城市大學提供)

城大與美國康奈爾大學合作，於2014年3月成立全港首家及唯一的動物醫學院，2017年招收第一批六年制獸醫學學士課程學生。此課程已至2017年起，獲納入為政府資助的本科課程。

城大正陸續展開擴展工程，進一步提升校園的設施，持續加強學術交流活動。即將落成啟用的設施包括：賽馬會健康一體化大樓、動物醫學教學農場及HK TECH國際中心大樓。其中HK TECH國際中心大樓定於2023年底啟用，展現城大推動國際化校園氛圍的願景，讓學生可以在舒適的環境進行聚會。嶄新的學生宿舍亦即將動工，屆時將提供共約3000個學生宿位。

香港城市大學鼓勵學生至少海外學習一學期，校內也有許多科系與國外知名大學合作課程，提升學生創意思維、擴展自我視野。(照片/香港城市大學提供)

城大著重教研合一，課程設計旨在促進知識創造、創新發現和創意思維，鼓勵每一位學生在求學期間至少在海外學習一個學期，為此城大與世界各地47個國家及地區超過400所高校簽訂交換計畫協定，目標是讓65%本科生參與國際交流。近年約六成非本地生在城大畢業後留港或到海外工作，眾多受聘於世界知名的跨國企業；其餘則繼續留港或赴海外著名學府深造。香港城市大學也與國際知名大學合作雙聯學士學位課程，像是與美國哥倫比亞大學合辦雙聯學士學位課程，共涵蓋12個專業學科、理學院分別與英國愛丁堡大學（計算數學）及英國曼徹斯特大學（化學）合辦雙聯學士學位課程、創意媒體學院與德國呂內堡大學合辦雙聯學士學位課程(創意媒體/新媒體/數碼媒體)。商學院、工學院及人文社會科學院與臺灣大學合辦雙聯學士學位課程、市場行銷系與法國埃塞克高等商學院合辦雙聯學士學位課程。

同學若為明年(2023年)應屆高中畢業生，可以在2022年9月29日開始，以2023年『大學學科能力測驗』的成績報考。香港城市大學入學要求為:須參加應屆『大學入學指定科目考試』並且獲得最少四科成績頂標。英語成績須達頂標，或國際認可英語測驗成績，托福 (TOEFL) 〔筆試達550分/IBT達79分〕或雅思國際英語語言測試(IELTS) 〔總分達6.5分或以上〕。欲報考者請在2022年9月29日至2023年1月16日，透過網址(https://www.admo.cityu.edu.hk/apply/nl_notes/) 提交申請資料，每人只可遞交一份申請，最多選填3個專業。城大根據考生英語水準和報考專業相關學科成績綜合考慮，擇優錄取，有機會需要參與面試，錄取結果會在2023年3月公佈。

香港城大獎學金無須另外申請，在評估並錄取時一併通知考生。獎學金包括以下: 全額國際學生獎學金(每年港幣18萬（新台幣約69萬元）包括學費及部分生活費用)、學費全免獎學金(每年港幣14萬（新台幣約54萬元）)、學費半免獎學金(每年港幣7萬（新台幣約27萬元）)。另外城大還設有傑出運動員入學獎學金：是香港首家為外地傑出運動員設此類獎學金的大學，希望藉此招攬頂尖的國家及地區級優秀體育人才入讀城大，讓他們受益於城大的優質教育環境以及繼續在香港接受體育訓練。每年港幣16萬（新台幣約61萬元）。

詳情請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/sds/web/pdf/OAES_Flyer.pdf

香港城大提供線上諮詢方法:

有意報考香港城大的同學，可於下列網站申請及查詢:

電郵：[email protected]

電話：3442 7373