為鼓勵特教工作者、民間團體及研究機構研發高級中等以下學校及教保服務機構特殊教育教材、教具與輔具及電腦輔助教學軟體。教育部舉行「獎助製作特殊教育教材教具設計比賽」，歡迎有志於設計特教教材教具的工作者，8月1日起至10月31日（星期一）踴躍投件報名（日期以郵戳為憑），協助啟發特教學生更大的學習興趣。

第七屆教育部獎助製作特殊教育教材教具設計比賽，分為身心障礙類及資賦優異類2大類，並分為教材組、教具與輔具組、電腦輔助教學軟體組3組，共計6類組。獲獎獎項區分特優、優等、佳作及入選等，獎金分別為5萬元、3萬元、1萬元及5千元，得獎作品將由國立清華大學製作成電子書，供全國教師教學參考，並置於教育部各相關網站。

歡迎學校或教師、民間團體、國內研究機構參賽，參賽作品以個人製作為原則，若為團體參賽者組員以 4 人為上限。作品應符合身心障礙或資賦優異教育各類別學生之教育課程教學。比賽簡章可至國立清華大學殊教育中心（https://spec.site.nthu.edu.tw/）、國教署網站（https://www.k12ea.gov.tw）、有愛無礙融合教育網站（https://www.dale.nthu.edu.tw/）、國教署特教網路中心（https://www.aide.gov.tw）及國教署優質特教平臺（http://sencir.spc.ntnu.edu.tw）查詢。

國教署表示，期待藉著公開徵件，匯集全國特教工作者的教學經驗與熱忱，製作各式各樣的教材、教具輔具及電腦輔助教學軟體，引導特殊教育孩子們快樂學習，開發孩子們興趣與潛力。