新北市攜手中華攝影藝術交流學會，合作辦理「新北市教師攝影研習營」，8/1日起連續2天舉辦在成福國小，號稱台灣攝影與攝影教學界有史以來最強大的師資陣容，30個名額開放報名當天立刻秒殺。課程內容包含攝影理論及實務，參加的老師透過實作，學習如何將攝影技巧融入課程之中。同時邀請國內影像教育學術界權威康台生教授、陸維元副教授及策展人蔡文祥老師分享兒童攝影影像教學實務，期待能透過攝影教學培養學生觀察力，進而實踐公民行動。

承辦研習營的成福國小是新北市營造生態數位智慧校園的指標學校，老師透過鏡頭結合溼地課程、山林課程、科技課程到公民課程，打開孩子的新視野，學生運用數位工具觀察發生在周遭的生態和環境的故事，紀錄水草塘的青蛙、蜻蜓以及水生植物，紀錄校園裡的各種鳥類，親自製作三峽河鳥類的生態圖鑑，豐富了自己的學習生活。

新北藝文輔導團的周芝卉老師說，這是兼顧學術、業界及教學現場且師資專業的攝影教學研習。成州國小張冠英老師表示自己對於生態攝影非常有興趣，透過李惠永老師的專業生態攝影教學，知道了攝影師們拍攝的技術，課程專業且實用。

成福國小謝基煌主任表示，攝影是最公平的創作方式，只要給孩子適合的攝影工具，按下快門的一瞬間，孩子們就能創作屬於自己的作品。攝影教育應落實「藝術與人文課程」的理念，是培養學生「社會實踐」的最佳教材，透過邀請具有相關專業攝影知識的專家學者與具有兒童攝影教學經驗的師長們一起討論，設計一個符合當代藝術教學的思潮，以學生為主，學科課程為輔的課程架構，做為未來動畫、動態影像基礎的課程內容，讓參加種子教師研習的老師回到自己學校時，有動力且能持續推動課程，造福學校的師生。

教育局長張明文表示，配合教育部使用平板的政策，新北市已經配發約11萬台平板到校，而平板的攝影功能已經接近相機拍攝的效果，因此本市會持續辦理教師平板攝影教學的研習工作坊，增進攝影課程設計及教學能力，讓老師帶著孩子透過平板的攝影功能去記錄自己的校園及家鄉的美，讓師生皆具備攝影倫理與攝影記錄故鄉的能力。