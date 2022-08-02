停辦了2年的美食展，將於今年8月5日至8日在台北世貿一館盛大舉行。此次展覽以節慶活動為主軸，共集結了台灣、日本、印尼、穆斯林與奈及利亞等多國美食共同參展，特別邀請到土耳其網紅圖佳於現場和大家分享穆斯林文化，在台辦事處處長Ibrahim A.Ahmed也代表奈及利亞領軍出席，以處長夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯(Jollof Rice)，與台灣觀光協會葉菊蘭會長端出的台灣傳統辦桌美食紅蟳米糕同台競美。這次活動除了可以讓大家從美食中得到幸福感，也可以將台灣美食推向國際，帶動國內旅遊及國外觀光客。

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，因為疫情的關係美食展停辦了兩年，此次開展目的將台灣美食推向國際。美食展主題為節慶辦桌，將業者、食材、文化、藝術等不同的層面帶給大家，也感謝奈及利亞大使，拿出親手做的加羅夫飯(Jollof Rice)特色美食，與全台灣的人民分享，也希望可以讓國際朋友能多了解台菜的內涵，台菜囊括各族群的故事，代表台灣國族形塑融合的條件，包含媽媽桌上的料理，這就是台灣料理的內涵。這次也舉辦多場講座，希望讓台灣美食能進一步發展，也讓參加的人享受美食帶來的幸福感

處長夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯(Jollof Rice)，與台灣觀光協會葉菊蘭會長端出的台灣傳統辦桌美食紅蟳米糕同台競美(攝影/黃奕銘)

台辦事處處長Ibrahim A.Ahmed的夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯(Jollof Rice)(攝影/黃奕銘)

交通部觀光局張錫聰局長表示，很高興這次美食展可以以節慶美食作為主題，台灣地區生物多樣性且節慶多元，可發揮的空間非常大。近兩年來，調查國際旅遊及國內旅遊的趨勢，發現民眾旅遊喜歡走向戶外，銀髮族的樂齡旅遊也越來越多，觀光局在美食中有所因應，將13個國家風景區打造成17個觀光圈，裡頭加上風景的介紹融合成國家風景區美食館，富有特色及賣點。此外穆斯林也是很大的市場，努力於旅遊營造，讓國內很多的業界夥伴們，曉得如何去安排穆斯林遊程『食』的部分，所以這個館有為接待國際旅客做準備，另外也設有樂齡規畫養生館，其中的行程和美食都有為樂齡族量身打造，也可以搭配今年悠遊國旅的補助，一同來參觀順便享受美食，讓美食展走出戶外，也將台灣的美食成功推向國際。

原住民族委員會參展商品 (攝影/黃奕銘)

「異國美食」區有首次參展的奈及利亞及印尼，也有大家最愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等。「探索廚藝」區展出拉糖、翻糖、蔬果雕刻和藝術麵包作品，金牌廚師也會現身舞台展演，讓參觀民眾大飽眼福。「政府展館」各館也公布籌備已久的廚藝秀、伴手禮及各式體驗活動，等著大家一同來參與。

在台辦事處處長Ibrahim A.Ahmed與各個長官介紹美食 (攝影/王雅芬)

此次的主辦單位也特別規劃了台日韓節慶，和舉行未來食的「美食講座」及「大師廚藝秀」，現場都擁有豐富的美食以及精美禮品等著大家來參加，今年的七夕情人節、父親節，不妨來台灣美食展嘗美食、聽講座、看表演、買好康，享受美食帶來的滿滿的幸福感！