「2022台灣美食展」將於本月5日至8日在世貿一館隆重展出，今(2)日為展前記者會，這場睽違兩年以來的盛事除了能一覽台灣各項美食外，本次首度邀請到了奈及利亞供鄉盛舉，由奈國在台辦事處長Ibrahim A.Ahmed領軍，以處長夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯(Jollof Rice)參展，台灣觀光協會長葉菊蘭表示，期待透過這次的盛會，把台灣的美食再度推廣到全世界。

「2022台灣美食展」將於本月5日至8日在世貿一館隆重展出。(照片/黃奕銘)

受到新冠疫情影響，台灣美食展已停辦兩年，而今年在各方努力下，成功帶著各方美食捲土重來，集結台灣、日本、印尼、穆斯林等特色食物，準備滿足所有人的味蕾，台灣觀光協會長葉菊蘭說，台灣本是米其林的天堂，但在疫情的摧殘下，民眾的的日子過得相當難熬，連同影響到美食的發展，如今疫情趨緩，將會與各單位合作，致力於讓世界再次了解台菜所包含的內涵。觀光局長張錫聰也指出，根據2021國旅動向調查，「美食」為民眾選擇國旅的第二原因，僅次於「自然環境」，故如何讓台灣的美食繼續向前發展也是一大考驗。

台灣觀光協會長葉菊蘭致詞。(照片/蔡子量)

觀光局長張錫聰致詞。(照片/蔡子量)

本次美食展以節慶活動為主軸，展前記者會中打造辦桌慶團圓氛圍，與飯店、異國美食等參展單位搶先展示精彩亮點與優惠。現場除了展出特色台菜馬家麵線、客家小炒披薩與林聰明沙國魚頭外，異國美食區更有首次參展的奈及利亞及印尼的當地特色料理，本次奈國方由在台辦事處長Ibrahim A.Ahmed團隊代表，透過處長夫人親自烹飪充滿當地風味的加羅夫飯，與葉菊蘭端出的紅蟳米糕同台競美。此外，還有民眾最愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、福島浪江炒麵、香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等，將帶給喜愛美食的饕客們一場尊爵不凡的饗宴。

本次為奈及利亞首度參展。圖左為奈方在台辦事處長Ibrahim A.Ahmed。 (照片/郭俊偉)

各方美食齊聚「2022台灣美食展」，歡迎有興趣的民眾一同參加。(照片/黃奕銘)

而台灣各大飯店集團也不甘落後，包含圓山大飯店、海霸王企業集團、大倉久和大飯店等，都紛紛祭出許多誘人的餐飲、住宿優惠。另外，大會也規劃台日韓節慶、未來食的「美食講座」及「大師廚藝秀」，還有知名美食攝影師傳授必備美食拍照技能，主辦單位與各館活動都有豐富禮品，活動於本月5日至8日在世貿一館正式啟動，歡迎有興趣的民眾一同參加。