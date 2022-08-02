為迎接後疫情後時代產業復甦新氣象，停辦二年的台灣美食展今年以節慶活動為主軸，將於8月5日(五)至8月8日(一)在世貿一館展出，集結了台灣、日本、印尼、穆斯林與奈及利亞美食，並於今(8/2)展前記者會中宣布今年主題以打造辦桌慶團圓氛圍為主軸，現場飯店、異國美食等參展單位搶先展示精彩亮點與優惠。

台灣美食種類繁多（照片/蔡子量提供）

Ibrahim A.Ahmed處長夫人親自烹煮的加羅夫飯(Jollof Rice)，與台灣觀光協會葉菊蘭會長端出的紅蟳米糕同台競美。（照片/蔡子量提供）

受疫情影響，台灣各大飯店生意都受到打擊，此次美食展對各單位象徵意義，期望透過美食展把台灣的產業，食材，文化，藝術等不同的層面帶給大眾。另外，台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，台灣是個多族群的大家庭，所以台灣美食必須包含各族故事，小時候媽媽桌上的料理，兒時的回憶，這些都造就了台灣料理的內涵，並且是台灣國族文化形塑的關鍵。台灣美食不斷地淬鍊進化，求新求變，既傳統又創新，展現出兼容並蓄的文化內涵。交通部觀光局張錫聰局長表示，台灣節慶美味佳釀，道道都是祝福，期待透過台灣美食展，帶動國內旅遊及國際觀光客，探訪美食也探索台灣，愛上台灣多元文化特色。

Ibrahim A.Ahmed處長介紹奈及利亞美食（照片/蔡子量提供）

首次參展的奈及利亞，由在台辦事處處長Ibrahim A.Ahmed領軍，透過處長夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯(Jollof Rice)，與台灣觀光協會葉菊蘭會長端出的紅蟳米糕同台競美。客委會鍾孔炤副主委也端出首度亮相的客家小炒披薩，以「食」力會友。財政部國庫署平時不飲酒的署長蕭家旗，力推榮獲優良酒類認證的台酒玉山台灣高粱。

財政部攤位展出（照片/蔡子量提供）

「異國美食」區有首次參展的奈及利亞及印尼，更有民眾最愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、福島浪江炒麵、香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等。「探索廚藝」區展出拉糖、翻糖、蔬果雕刻和藝術麵包作品等，「政府展館」展覽包含了農業，客家，原住民，屏東縣會員會等等，伴隨籌備已久的廚藝秀、伴手禮及各式體驗活動，等著大家來體驗。

奈及利亞攤位展出（照片/蔡子量提供）

各大飯店集團搶先亮相超值餐飲組合及住宿優惠，圓山大飯店空前超值優惠住宿券19折起、餐飲券55折起；海霸王企業集團旗下五品牌聯合推出下殺41折起優惠，大倉久和大飯店歐風館自助餐廳下殺66折；晶華酒店集團祭出高達14折餐券及住宿券優惠！台北福華飯店推出中西美饌大匯集，超值優惠55折起；天成飯店集團則推出聯合住宿券1,800元及世貿翠庭明爐烤鴨三吃每張1,680元，各大飯店優惠活動不手軟，是民眾挖寶的好去處。