為選拔校園資訊教育、科技輔助教學及智慧教育行政優秀教師，臺北市政府教育局辦理111年「百大菁英資訊科技應用人才教育獎」(以下稱百大資訊人才教育獎)，獎項分設行政類、教學類「一般科目教學組」及「資訊科技教學組」三大類別，開放全公私立高級中等以下學校教師，以個人或團體為單位報名。獲選隊伍將頒發團體組每組新臺幣1萬元至2萬元獎金，個人組獲獎每人頒發2,000元至8,000元獎金，另核頒獎狀(獎牌)、行政敘獎，並邀請獲獎教師擔任111年「教育博覽會」等市級活動講座、「智慧教育輔導團」等榮譽，以激勵更多教師投入智慧教育發展。

111年度「百大資訊人才教育獎」由士林國中承辦，採線上報名，有意參與教師及團隊於9月5日中午12時前，至「臺北科技教育網」(網址：https://techpro.tp.edu.tw/)填寫基本資料，並繳交成果報告參與初審(書面審查)及複審(實體口頭報告)程序。為公平、公正地多方蒐集專業意見，教育局邀請產官學研專家學者組成評審團，從參選人提報智慧教育成果案例「創新」、「設計策略」、「資源整合」及「具體成效」等方面進行評選，若參選教師曾獲「臺北酷課雲師資增能認證」，或曾參與「學生自備載具(BYOD)到校學習」計畫，將於評審階段斟酌加分，並於111年底公告獲獎名單！

110年「百大資訊人才教育獎」行政類團體組特優-南湖高中董家莒校長(時任)、李小蘭主任。(圖/南湖高中提供)

教育局表示，數位學習及科技教育應用已成為時代趨勢，經歷疫情「停課不停學」期間，讓更多教師及家長重視科技輔助教學的實際應用，「智慧教育」已成為校園轉型、善用科技解決問題、精進教師教學與學生學習的關鍵。為選拔校園資訊應用人才，樹立智慧教育典範團隊，教育局未來將持續辦理「百大資訊人才教育獎」，邀請更多教育夥伴加入，攜手打造「科技即學習，科技即生活」智慧教育臺北城！