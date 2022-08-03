新北市金山高中掌握電子商務產業趨勢，與社團法人社會影響力協會、電商平台寵愛女人合作，於民國111年2月起，首創結合線上電商、在地金山老街商家，規劃一學期電子商務實務操作課程，由業師入班協同教學，提供學生電子商務實務演練及行銷經營理念。

金山高中屬於綜合高中，除學術課程外，另有開設專門學程包含商業經營學程、電子商務學程、觀光事業學程及餐飲管理學程等，具有多元職業課程。本次於商業群學程首創電商課程供學生選修，以培養具備跨域能力和掌握社會動向的技職人才。

金山高中校長陳玉桂表示，金山高中的學生在高二時適性分流，學生可選擇屬於技職體系的專門學程，整合理論與實務，協力民間協會、電商平台及業師共同推動課程，培養學生實作能力及解決問題的能力，並透過成果發表會讓學生展現所學，學生對於電子商務運作的了解，也證明創意行銷課程深受學生喜愛。

合作課程設計的寵愛女人電商平台創辦人陳滙敏表示，課程設計包括成功創業故事分享、文案撰寫、銷售操作解析、企業商號實地參訪、如何挑選上線產品及直播演練等，以分組進行創意競賽及成果發表，讓學生體驗電子商務的操作流程。讓學生以金山老街在地的企業為上線商品的選擇標的，並與在地店家面對面洽談，學生的學習與在地產業連結，對學生而言是難得的學習經驗。

金山高中結合線上電商、在地金山老街商家，規劃一學期電子商務實務操作課程。(照片/金山高中提供)

社團法人社會影響力協會王志方秘書長表示，協會致力於推動永續發展目標(SDGs)，希望透過課程協助青少年訂定未來目標，並促進社區發展與社會進步，看著金山地區的學生能學以致用，累積未來投入電子商務的能力，相信能夠發揮在地影響力，讓社區變得更好。

選修課程的學生李欣穎說，期末時同學以直播帶貨進行分組發表，行銷冰心地瓜、牛軋餅、阿玉麻粩及肉乾等金山名產，充份展現幽默、風趣、聚眾及機智的臨場反應，講師讓我們克服困難，勇敢與鏡頭前觀眾對話。此外陳于庭同學也說，在老師的指導下，學到很多直播帶貨、影片剪輯、撰寫文案等網路行銷知識，感覺自己的表達能力及膽量都提升了。

教育局長張明文表示，新北市推動4年4億「贏得未來，技職人才」計畫，完整建立一貫化技職人才培育體系，培育具備實作、創新及跨域力的國際專業技術人才，鼓勵各校規劃課程能夠對準產業並與業界進行產學合作，為社會培育更多優秀的人才。