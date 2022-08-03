教育部國民及學前教育署逐步建構總統教育獎歷屆獲獎者生命教育人才庫，邀請歷屆獲獎者成為生命教育講師，目前已有40位獲獎者納入人才庫。並於110年起辦理總統教育獎歷屆獲獎者「生命勇士藝術展暨生命教育專題講座」活動，讓偏遠地區高中以下學校邀請人才庫講師到校進行生命教育，期待透過分享自身以順處逆之生命經驗及帶領體驗活動，讓學生反思自我，並激發勇氣克服生命中的困境。

講師許淑絮曾獲2012總統教育獎，為歷史及電子商務雙碩士學生。她雖是重度腦麻學生，但在求學過程中從不缺席，她於畢業典禮講臺上分享：「唯有懂得感謝一路相扶持的教授、朋友，讓自己的人生路雖走得巔簸，但卻無怨無悔。」她也感謝自己的母親，為了陪她一起當全勤學習生犧牲工作，她才能一路堅持至今拿到碩士畢業證書，除了感謝媽媽，更要感謝的是許多人一路上對自己支持與鼓勵。她也說：夢想每一個人都有，自己的夢想雖小但很難，但她相信沒有人做不到，要看自己願不願意去做。

講師許淑絮克服自身困難奪得競賽好成績。(照片/教育部國教署提供)

講師陳雯柔因為患有先天性白內障、弱視以及斜視等障礙，經歷多次開刀治療，使得她在成長過程中面對許多困難，如學習上的挫折、同儕相處上的人際關係等。然而喜愛藝術與繪畫的她，並沒有被困難打倒，反而將藝術和生命經驗作結合，透過藝術療癒自我，也在創作中展現她對生命的體悟與省思，創作出許多能帶給他人安定的作品。她在國內開過多場畫展，也期望有機會能貢獻自己的力量幫助其他身障者在藝術創作領域走出更寬廣的一條路。

講師王亭潔自幼被鑑定為中度障礙者，面對生命的難關，她從不輕言放棄，除了透過學習鋼琴訓練手眼協調外，在音樂上進修長笛，更透過游泳訓練增強肌耐力，甚至在台臺灣身障奧運的儲備選手比賽中勝出，其對生命的樂觀進取與努力不懈不但激勵人心，更於2019年獲得「十大青年獎」、第21屆「金鷹獎」、第23屆十大傑出女青年、2012年總統教育獎等獎項，同時擔任花蓮縣生命教育與特教宣導大使。

講師陳珞琦因先天重度視障伴隨自閉症，從小還有語言、情緒表達及人際互動的障礙，媽媽在8歲那年透過音樂引導她，生活中各項事物都以「音樂」作為媒介，她也參加校內各音樂社團，因而接觸各式的音樂表演，2014年獲得勝利盃全國鋼琴音樂大賽第三名，因跨越障礙的傑出音樂才藝表現，2015年獲得總統教育獎肯定，現今更投入各大醫院、機構團體的公益演出。

講師陳珞琦於2015年獲得總統教育獎肯定，現今投入各大醫院、機構團體的公益演出。(照片/教育部國教署提供)

國教署表示，藉由2022總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動，讓學生參與獲獎者的生命歷程，未來甚至能形成一有影響力的社群團體。為使講座更貼近學生生活經驗與需求，講座發揮更大的影響力，將結合跨領域學習與在地特色體驗，啟發學生對生命教育的反思、關懷與尊重，讓生命教育從校園生活中落實，更進而推廣至家庭與社會。