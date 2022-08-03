在資訊科技發達的現代，教育已融合網路社群、虛擬經濟等概念於課程之中，有鑑於此，東吳大學與驊訊電子企業股份有限公司攜手展開合作舉行簽約儀式，希望學子能加以了解何謂元宇宙，並培養勇於創新的前瞻思維，開闢與時代接軌的新興道路。

當天與會師長、長官合影。(照片/東吳大學提供)

由驊訊電子提供產學合作機會，並捐贈多台Meta Quest2設備供東吳大學師生深入了解元宇宙世界，東吳大學通識教育中心也於111學年度新學期開設「元宇宙設備入門技巧與應用」全校性選修課程及「從區塊鏈到元宇宙：入門與商業應用」通識課程，為學子與企業打造雙贏局面，也讓他們能多元學習、企業亦足以招聘未來的各式人才。

驊訊電子捐贈10台Meta Quest2設備給東吳大學。(照片/東吳大學提供)

東吳大學校長潘維大感謝驊訊電子的支持，願意讓學子們有更多不同層面的學習與生涯發展機會，而驊訊電子營運長錢一匡、董事蔡鳳霞亦期許雙方合作，能夠培養學子們的前瞻思維，與世界科技趨勢俱進。

東吳大學通識教育中心於111學年度新學期開設「元宇宙設備入門技巧與應用」全校性選修課程及「從區塊鏈到元宇宙：入門與商業應用」通識課程。(照片/東吳大學提供)

東吳大學積極對外發展產業合作，意味學子們在校有更豐富的學習領域可供抉擇，同時未來可透過媒合平台，結合企業對特定人才的需求，達到真正的「學以致用」，期待學子能多加利用這些資源，好好策畫自己所期望的將來。