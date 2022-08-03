高科大與技專校院招生專業化總辦公室日前舉行南部場技高端與科大端的座談交流，討論技職教育如何在生源爭奪賽中，給予高中職生與家長更明確的願景；如何在配合國家產業政策培養產業人才的同時，也給予學生們寬廣的發揮空間，以實現從科大端向下串聯到高職甚至國中，實現技職教育體系共創共好的理想。

透過討論了解科大端與技高端所期待的學習歷程樣貌。（照片/高科大提供）

高科大副校長兼教務長謝淑玲指出，招生專業化總辦為了真切找出108課綱第一屆大一新生在新課綱的教育過程中所遭遇的問題，第一場從高雄出發，將在南、中、北部分別舉辦座談。今天南部場次由高科大率先舉辦，南部地區17所公私立科大教務長也加入對談，討論高職生如何呈現學習歷程與學生潛力，加入理想大學，獲得適性發展的理想學習機會。

技專校院招生專業化總辦公室執行長阮聖彰執行長(中)分享經驗。（照片/高科大提供）

高職學生比重降至110學年的51.33%，高中與高職的就學人數將達到黃金交叉。（照片/高科大提供）

近十年因少子化影響，高中職入學人數已減少32萬，高職學生比重從100年的57.46%持續緩降至110學年的51.33%，高中學生比重來到48.67%，高中與高職的就學人數將達到黃金交叉，技職教育未來的發展與再定位，面臨了全新的挑戰。因此技專校院招生專業化總辦公室執行長阮聖彰指出，技職教育的定位原就深刻扣合國家產業發展的策略，且當前科大畢業生畢業立即就業的比例，也反映出我國人才養成的時間需更深化，因此技職教育將面臨到轉型的挑戰，技職教育對國家產業的必要性該如何重新包裝，讓高等教育的雙軌能夠平衡地發展，都會是未來家長與高中職生非常期待看到的轉變。

高科大副校長兼教務長謝淑玲教授。（照片/高科大提供）

技專校院與高職端相互了解，以發展技職群科專業特性。（照片/高科大提供）

高科大在技專校院與技高端的座談會，邀請到臺科大何明樺教授、清大林祐聖副教授進行「學習歷程審查的經驗與看法」專題演講，會中邀請教育部長官、國教輔導團、南區的各技專校院以及技高學校的教務主管齊聚一堂，將各校在今年審查學生學習歷程檔案的經驗以及新課綱的教學經驗進行討論與分享，期能藉由此次對話，更深入了解技專端與技高端所期盼的學習歷程樣貌，並凝聚對未來前進的方向與願景，「讓學系找到想要的學生，讓學生找到想要的學系」，以達到攜手共好，點亮教育的目標。