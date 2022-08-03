東海大學攜手中央大學、家樂福文教基金會、潤盟國際及5% Design Action社會設計平台，號召全台各大學的種子師資擔任議題教練，共吸引近百位中部的高中職生參加，分別針對生態永續、食物轉型和循環經濟等三大議題進行分享，以設計思考的學習模式帶領學員們進行討論與發想，最終形成完整的提案與產品原型。

來自各大學老師擔任兩天議題教練。(照片/東海大學提供)

東海大學苗圃計畫於近日辦理中區聯盟學校跨領域教學展覽暨高中職設計思考工作坊，由中央大學副教授詹明峰及潤盟國際創辦人周鴻仁擔任學術及產業總教練，並邀請東海大學研發長林惠真、家樂福文教基金會執行長蘇小真及5% Design Action社會設計平台創辦人楊振甫擔任課程講師，分別針對生態永續、食物轉型和循環經濟等三大議題進行為期兩天的設計思考工作坊。

透過虛擬募資的方式與各方交流。(照片/東海大學提供)

學生透過議題的發想產出提案。(照片/東海大學提供)

活動總召東海大學研發處育成中心主任羅際鋐表示，設計思考是未來必備的能力之一，是一種可以在不確定性因素環繞的情境下協助思考的進行，本次工作坊以三大議題為主軸，讓學員在兩天中學習使用設計思考的方法，並提出最終的解決方案。

東海大學工設系羅際鋐副教授協助授課。(照片/東海大學提供)

家樂福基金會執行長蘇小真表示，食物在生活中不可或缺，但容易被忽略，運用設計思考方法可提升對食物的認知。在兩天活動學習後，於最終發表階段，學員們運用身邊有限的資源，提出具體可行的做法，展現出精彩的成果。

大明高中學生陳昱翰表示，參加兩天的活動有滿滿的收穫，尤其是在有限的時間內產出成果，過程雖然辛苦，但每一分、每一秒都很充實，也帶來很多的學習成效。潤盟國際創辦人周鴻仁也說，「學生是未來的希望，我們能做的就是建立一個能夠讓他們自在學習、自在探索與成長的場域」，所以在活動中特別要求學員們要加上「笑容」，因為這才是學習最重要的事情。