玄奘大學「研發處教學發展中心」與「視覺傳達設計學系」共同成立的「玄奘大學XR元宇宙研究中心」於近日發佈了三款台灣動物保育虛擬實境互動軟體，以台灣農田地區猛禽、海洋垃圾與海龜、苗栗石虎淺山生態為主題，由視傳系師生研發以虛擬實境沉浸體驗模式，親臨動物保育現場，了解瀕危生物的現狀與人類生活的關係。

玄奘大學視傳系「台灣農田地區猛禽」動保VR互動軟體，玩家協助禽鳥進行活動模擬。(圖片/玄奘大學)

玄奘大學視傳系「海洋垃圾與海龜」動保VR互動軟體，玩家協助海龜清理海洋垃圾進行闖關活動。(圖片/玄奘大學)

玄奘大學簡紹琦校長表示，持續精進與提升新興科技於教育現場的跨領域應用，一直是玄奘大學持續進行的計畫，在「玄奘大學XR元宇宙研究中心」成立後，已研發了十多款AR/VR/MR的教育內容，內容涵蓋藝術、創新互動、環保、老年照護等等議題。視傳系也獲得2022 放視大賞VR遊戲組排名最佳獎項名次(銅獎)，顯見玄奘大學在元宇宙領域的豐碩成果。

來自台灣各區高中學生體驗玄奘大學視傳系「XR元宇宙研究中心」各項先進設備與師生作品。(圖片/玄奘大學)

本次發表的三套動物保育模擬軟體，「苗栗石虎淺山生態模擬」與苗栗蕉埔國小進行合作，蕉埔國小連續三年推動石虎保育教學獲得教育部中小學深耕計畫優良學校，也是苗栗推動石虎保育有功學校。該校師生撰寫石虎保育知識與劇本，由玄奘大學視傳系合作開發軟體，玩家會親自扮演石虎，以第一人稱在台灣淺山區覓食，並遭遇各種可能與人類的接觸觀察其結果，啟發學生對於石虎外型、生態、困境的動保意識與常識。受訪學生表示，當發現自己的雙手變成石虎的雙足時，真實感十足。

玄奘大學「XR元宇宙研究中心」各項先進設備與研發教室。(圖片/玄奘大學)

在台灣農田地區猛禽議題上，軟體以最接近猛禽的視角，模擬以第三人稱觀察台灣友善農作與猛禽共棲的方案，玩家協助禽鳥決定覓食的目標對象，並觀察造成的影響，的確能深刻了解人類與動物之間所面臨的共生共存現象。而在海洋垃圾與海龜模擬軟體中，學生將扮演潛水人員清道夫，以安全距離接近3D模擬的海龜，並協助處理各色各樣的海洋垃圾得分過關。學生表示，當發現到海中有許多處理不完的人類遺留物，深刻感受到文明對於生態造成的影響，並能激發學生環境保育的行動動機。

來訪高中教師體驗玄奘大學視傳系「2022放視大賞」VR遊戲組最佳獎項作品。(圖片來源：玄奘大學)

簡紹琦校長表示持續支持與視覺傳達設計學系擴充「XR元宇宙研究中心」，並且每學期舉辦雲端智慧教室XR徵案活動，實踐真正師生跨領域學習。近日再添購 Microsoft Hololens2 最新全息投影混合實境頭戴式裝置，完成完整的虛實整合技術應用，並以全校教師社群模式分享技術與開發課程，期待再為台灣環境保育盡力。