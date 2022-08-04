龍華科技大學連續11年舉辦「全國大專院校盃原創桌上遊戲設計比賽」，積極發掘台灣新一代桌上遊戲設計師，目前已成為台灣規模最大、最悠久之大型桌上遊戲設計賽事。每年競賽中，學子們使出渾身解數，透過美學設計、邏輯思維、創意企劃等，產出獨一無二的作品，亦在設計過程中，統整知識與獨立自主遊戲化學習。

今年全國大專院校盃原創桌遊比賽以「廉政教育」為競賽主題，向下扎根推廣傳播。(照片/龍華科大提供)

桃園市政府政風處蔡明勳專門委員表示，今年競賽特別為桃園市政府政風處、教育局、文化局共同舉辦以「廉政教育」的理念為競賽主題，將誠信品格教育、培養正確廉政知識、融入桃園豐富的人文藝術及節慶特色，並以國小學童作為玩家年齡層來企劃設計，為廉政教育理念向下扎根及推廣傳播，開創多元化教育學習，並注入更多創新活力與教育意義。

龍華科大原創桌遊賽啟發學子創意思維。(照片/龍華科大提供)

龍華科大校長葛自祥則指出，多年來，許多國外設計的桌遊遊戲被引進國內，不僅設計精美，還兼具知識與趣味，有的甚至還有聲光娛樂效果，讓人對這種傳統遊戲的可塑性刮目相看，在台灣蔚為風行。有鑑於此，學校十餘年前便開始舉辦全國大專校院盃原創桌上遊戲設計比賽，目的就是鼓勵同學發揮原創與設計天份，研發國內自製的桌上遊戲，更期望透過比賽，孕育新一代桌上遊戲設計師，以提升台灣桌遊設計的國際競爭力。

龍華科大舉辦原創桌遊賽，發掘台灣新一代桌上遊戲設計師。(照片/龍華科大提供)

主辦每年競賽的龍華科大數位內容研發中心周明韻執行長表示，台灣桌遊界有許多不容忽視的設計新秀，希望透過一系列工作坊與創新得獎作品實體大型化體驗等相關活動，攜手產官學資源為台灣孕育創意人才盡一份心力。

桌遊嘉年華活動邀請歷屆參賽者回娘家，傳承寶貴創意經驗。(照片/龍華科大提供)

第十一屆競賽透過桌上遊戲讓學童在廉政教育相關學習上，更充滿趣味性與遊戲性，進而啟發學習動機，歡迎充滿無窮創意的青年學子共襄盛舉，敬請期待。

「第十一屆全國大專院校盃原創桌上遊戲設計比賽」參賽資訊請上網查詢https://contest.bhuntr.com/tw/iy9kz76b15mrz8awze/home/?openExternalBrowser=1