2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽於8月4~5日在嘉南藥理大學紹宗體育館開幕，除台灣外還吸引了美國、中國、越南、泰國、日本、菲律賓、韓國、新加坡、印尼及馬來西亞等11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。8月4日開幕儀式上，臺南市黃偉哲市長特別出席致詞，肯定創新發明競賽活動的舉辦，讓創新優異作品找到「伯樂」，提升產學合作與創新研究風氣。

此次競賽共吸引來自11國150件作品同場競逐，計有設計類27隊、發明類社會組112隊及青少組11隊，大會評審團則由13位大學教授組成，另外，嘉南藥理大學王嘉穗副校長、張翊峰副校長、國際發明學會理事長閔庭輝及前科技部長楊弘敦講座教授等多位嘉賓蒞臨指導。

8月5日將揭曉成績並舉行頒獎典禮，閔理事長表示，由臺灣學者專家及發明團體攜手發起的綠點子發明設計競賽，每次都吸引國際間超過百件商品參加，提供世界各國展現創新發明優異成果的平台，讓創意發明有機會朝向市埸化發展，也將臺灣推向國際，樹立全球華人研發設計的最佳典範。

嘉藥副校長張翊峰則進一步指出，綠點子發明設計競賽是國內許多學生展現多元創意的舞台，疫情尚未緩解之際，綠點子國際發明暨設計競賽尤其能讓無法出國比賽的學生得以在國際舞台嶄露頭角、發光發熱，也彰顯了本活動「鼓勵優秀人才積極投入創新研發工作」的精神，值得肯定並重視推廣。