林口高中師生於111年7月初到美國緬因州中央中學(Maine Central Institute簡稱MCI)，完成為期四週的雙聯學制STEM暑期學分，其中包括航太、航空實地考察、3D列印等科技課程，泛舟、手製風箏等體驗探索課程，參訪緬因大學、哈森大學、新英格蘭大學等交流課程，學習涵蓋全球視野、世界公民與永續生活等議題，助力拓展學生的國際視野及國際移動力。

新北市鼓勵公私立高中開設雙聯學制，學生修完雙聯學制課程，畢業時將能獲臺美兩地高中文憑，既可奠定英語能力，也有利於銜接海外升學。林口高中於110年與美國緬因州中央中學簽訂MOU締結姊妹校，推動雙聯學制，至今學生已完成部分學分。在完成本次暑期學分後，新學年繼續進行每週4-5小時的雙聯學制線上課程，完成相關修課規定後，學生可以同時取得林口高中與MCI授予的兩張畢業證書。

林口高中師生於今(111)年7月初到美國緬因州中央中學(Maine Central Institute簡稱MCI) 。(照片/林口高中提供)

林口高中高栢鈴校長表示，為了讓學生順利完成MCI畢業學分要求，學校排除萬難做足準備，提早召開家長說明會、與MCI聯繫暑修學分開課、申請國際學生宿舍、返國檢疫的相關申請等，並且聯絡同為MCI雙聯學制姊妹校的台中女中攜手赴美。

完成暑期學分並寄宿於學校宿舍的鍾宬同學說，離家千里體驗美國學生生活，MCI的課程豐富有趣，自己對於科技感十足的航太課程特別有興趣，親自駕駛輕航機翱翔於天空的經歷至今都印象深刻，透過學校的雙聯學制，讓我對於未來申請國外大學更具有信心，希望能順利憑藉美國高中文憑申請到自己理想的學校。

MCI課程豐富有趣，學生熱情參與，暑期泛舟探索課程。(照片/林口高中提供)

教育局長張明文表示，雙聯文憑可提升國內外頂尖大學申請成功率，增進國際企業工作之錄取優勢，新北市自108年起推動雙聯學制，如與英國普利茅斯城市學院簽署國際預科文憑的MOU、臺美中央中學、箴言高中雙文憑等，讓新北市公立高中在地國際化，增進學生的國際競爭力。